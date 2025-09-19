Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores del Infoca y del 112 reivindican su «dignidad profesional» con una movilización de protesta en Málaga

@movinfoca

Trabajadores del Infoca y del 112 reivindican su «dignidad profesional» con una movilización de protesta en Málaga

Las secciones sindicales de CGT, CCOO, UITA, CSIF, SIBFI y Movimiento Infoca han promovido esta movilización

Europa Press

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:25

La Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga, en el centro de la capital, ha sido escenario este viernes de una movilización de protesta ... convocada por los trabajadores del dispositivo del Plan Infoca a la que se ha sumado la plantilla del 112 de Málaga para reivindicar su «dignidad profesional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  5. 5 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trabajadores del Infoca y del 112 reivindican su «dignidad profesional» con una movilización de protesta en Málaga