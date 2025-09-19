Trabajadores del Infoca y del 112 reivindican su «dignidad profesional» con una movilización de protesta en Málaga

La Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga, en el centro de la capital, ha sido escenario este viernes de una movilización de protesta ... convocada por los trabajadores del dispositivo del Plan Infoca a la que se ha sumado la plantilla del 112 de Málaga para reivindicar su «dignidad profesional».

Las secciones sindicales de CGT, CCOO, UITA, CSIF, SIBFI y Movimiento Infoca han promovido esta movilización y han apelado al acompañamiento ciudadano a la misma, toda vez que lo han considerado «clave en defensa de un servicio esencial para la seguridad y el medio ambiente andaluz».

Así, han centrado sus reivindicaciones en calificar la actual como «situación crítica -para las plantillas de Infoca y 112- que no puede esperar más». Y, según han expuesto en un comunicado distribuido por CGT, los profesionales del dispositivo Infoca, con más de 30 años de servicio ejemplar en la lucha contra los incendios forestales, critican «una grave desorganización operativa y laboral, agravada tras el traspaso de competencias a la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía».

«Condiciones precarias»

Además, estos bomberos forestales han hecho hincapié en señalar que «la campaña 2025 se desarrolla bajo unas condiciones consideradas por los sindicatos como las más precarias de la historia reciente».

Las principales reclamaciones se resumen en varios puntos críticos: un dispositivo incompleto con dotaciones reducidas, retenes incompletos, puestos de vigilancia cerrados y camiones de extinción operados por un solo bombero forestal conductor; graves deficiencias en Equipos de Protección Individual (EPIs); y vehículos inadecuados e inseguros que incluso, aseguran, incumplen los pliegos técnicos.

Otros aspectos críticos según los trabajadores son: una red de comunicaciones REJA deficiente a pesar de la inversión de 27 millones de euros debido a cobertura incompleta; bloqueo del concurso de traslado y promoción que impide la conciliación laboral y familiar de muchos trabajadores; e incumplimiento del acuerdo de antigüedad.

«No toleraremos más promesas vacías ni desinformación. Esta es la última provincia -en referencia a Málaga- antes de llevar nuestras reivindicaciones a Sevilla, donde las cosas se van a poner muy serias», afirman las organizaciones convocantes.

Respuesta de la Junta

Desde la Junta de Andalucía se ha recalcado que se respeta el derecho de los trabajadores a manifestarse. «Sin embargo, tenemos que recordar que para la campaña de este año el Plan Infoca ha contado con el mayor presupuesto de su historia con 257 millones de euros. Esto supone un 5,8% más que el año pasado. En la etapa socialista el PSOE invertía en todo el Plan Infoca lo que hoy se destina a la prevención (146 millones de euros) y para este año son 111 millones de euros lo destinado a la extinción. El PSOE llegó a reducir el presupuesto del Plan Infoca en un 12% en los últimos años de gobierno», han detallado desde la Delegación del Gobierno en Málaga.

«La Junta de Andalucía está cumpliendo las reivindicaciones de los bomberos forestales con mejoras en sus condiciones laborales y más recursos materiales. Andalucía ha firmado con los sindicatos un acuerdo histórico para prolongar los contratos a los 365 días del año y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad. Algo que se está cumpliendo en plazo y forma, mientras que en la época del PSOE sólo se contrataba unos meses al año a los bomberos forestales», han matizado fuentes del Gobierno andaluz.

«En la actualidad, las bajas temporales y las excedencias se están cubriendo con una inversión de 3,7 millones de euros y se están tramitando las movilidades de personal para cubrir los puestos vacantes y los puestos desocupados reservados a su titular a medida que llegan las solicitudes y de forma continuada», continúan. También aseguran que Andalucía es la única Comunidad Autónoma que está aplicando la retención pertinente para la aplicación del coeficiente reductor, como la ley y el colectivo demandan.