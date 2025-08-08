Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras para excavar el túnel del metro de Málaga en la céntrica calle Hilera. Salvador Salas

El metro de Málaga tira de la inversión pública en Andalucía, que está por encima de Madrid y Cataluña

La Junta es la institución más inversora y tiene licitaciones en marcha en la provincia como el Tercer Hospital y la ampliación de la A-357

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:30

Aunque falta mucho por hacer para equilibrar los servicios disponibles con la presión demográfica en la provincia, lo cierto es que la inversión pública está ... por encima de la media nacional. Proyectos como el metro al Civil, el Tercer Hospital, la extensión de la autovía del Guadalhorce (A-357) y, más recientemente, el proyecto de ampliación del aeropuerto tiran del gasto público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  7. 7 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  8. 8

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  9. 9 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  10. 10 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El metro de Málaga tira de la inversión pública en Andalucía, que está por encima de Madrid y Cataluña

El metro de Málaga tira de la inversión pública en Andalucía, que está por encima de Madrid y Cataluña