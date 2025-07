El mar en Málaga en julio, más caliente que nunca: los motivos del nuevo récord

Almudena Nogués Málaga Miércoles, 9 de julio 2025, 12:22 Comenta Compartir

«Está caldo de puchero». Si has ido a la playa estos últimos días seguramente habrás escuchado a algún bañista emitiendo este veredicto tan popular como 'malaguita'. Y el test a pie de orilla no falla. Así lo avalan los datos oficiales. Ayer martes, la boya del Puerto de Málaga marcó un nuevo hito alcanzando los 28°C, nuevo récords para un mes de julio desde que se tienen registros en 1984. El anterior extremo absoluto se dio en el año 2015 con 27,7 °C. La media histórica en julio es de 20,3 grados en la provincia.

¿La explicación? Sencillo: «los largos días de verano y la radiación solar, que hace que aumente la temperatura del aire y se calienten los primeros centímetros de la capa superior del océano», detalla José Luis Escudero, experto en meteorología. Sin embargo, deben darse otros dos factores para cuadrar el círculo: que no haya episodios continuados de terral ni temporales de levante que agiten el agua», agrega este experto. Y ambos se han alineado este mes. «Estos días no hemos tenido terral de rachas fuertes, por lo que no han aflorado aguas frías. También hemos tenido olas grandes. Así, se ha dado lo que llamamos coloquialmente una 'calma chicha' que ha propiciado que suba la temperatura del agua», argumenta el autor del blog 'Tormentas y rayos'.

Sin embargo, aún queda lejos el máximo histórico que arroja el registro de Puerto del Estado, que permite consultar los datos diarios desde 1985 ofrecidos por una boya a las afueras del recinto portuario de la capital. Como recuerda Escudero en su blog 'Tormentas y rayos', hay que remontarse al 7 de agosto de 2015 (a las 16.00 horas). Esa jornada, los malagueños pudieron darse un cálido chapuzón a 29.1 grados. «Aquel día llevaríamos varias semanas de mar en calma sin viento y temperaturas altas. Cuando no se remueve, se calienta mucho la superficie. Por ello a medida que avanza el verano el agua va estando más caliente. Siempre que no haya terrales, que hacen aflorar aguas más frías, ni temporales, que bajan también los grados», sostiene.

Para encontrar el extremo opuesto -info valiosa para los curiosos- hay que retroceder a enero de 2020 se registro 11,7 ºC, temperatura más fría del agua desde que se tienen registros. En temporada de verano, el 8 de julio del año 2014 se dio una temperatura muy baja de 15.4 grados. «En Málaga estamos muy cerca del Atlántico, por lo que entran corrientes frías de esa zona. Ello hace que en verano nuestras aguas estén menos cálidas que las de Murcia, Alicante o Barcelona, donde llegan a los 30 grados», añade.

Este último récord de julio no es el único de lo que va de año, dado que también se han batido marcas en mayo y junio. El pasado mes el mar registró en Málaga temperaturas pico en el entorno de 7 grados por encima de la media.

Sobre el pronóstico cara a los próximos días, Escudero advierte que todo apunta a que el agua caliente durará poco. «El sábado y el domingo se dan los ingredientes para que ya se enfríe y pueda rondar los 18°C. La formación de una dana puede traer viento de poniente con rachas fuertes a todo el litoral malagueño a partir del viernes», adelanta.