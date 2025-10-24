Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sector servicios explica el grueso de la creación de empleo en el trimestre. Ñito Salas

Málaga supera los 800.000 ocupados por primera vez

La industria se suma a los servicios en la creación de empleo en el tercer trimestre y la cifra total de parados baja en 5.500, hasta los 114.300

Cristina Vallejo

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Nuevo hito en el empleo de la provincia. El mercado laboral malagueño ganó 25.100 empleos en el tercer trimestre del año, entre julio y ... septiembre, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el INE. Con ello, la cifra total de ocupados en la provincia es de 816.900, lo que supone marcar un nuevo récord histórico. Nunca antes había trabajado tanta gente en este territorio.

