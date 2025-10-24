Málaga supera los 800.000 ocupados por primera vez

Nuevo hito en el empleo de la provincia. El mercado laboral malagueño ganó 25.100 empleos en el tercer trimestre del año, entre julio y ... septiembre, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el INE. Con ello, la cifra total de ocupados en la provincia es de 816.900, lo que supone marcar un nuevo récord histórico. Nunca antes había trabajado tanta gente en este territorio.

El aumento del empleo en la provincia en el tercer trimestre del año es también el mayor para este periodo desde el año 2022, cuando la cifra de ocupados creció en 27.000. En el ejercicio 2024, el ascenso se limitó a 3.700 y en 2023, a 10.000.

En términos porcentuales, supone un crecimiento del empleo del 3,17%, lo que supone superar, y por mucho, el ascenso registrado en el país, que se limita al 0,53%: en ese incremento se traducen los 118.400 ocupados más del tercer trimestre a nivel nacional, hasta alcanzar los 22,39 millones en total.

Otro factor favorable reside en que el aumento de la ocupación no descansa exclusivamente en el sector servicios. Es cierto que esta actividad explica 23.500 de los empleos creados, para rozar los 693.000; pero la industria ha sumado 2.600 trabajadores en el trimestre, hasta los 48.400; y la construcción en esta ocasión no resta, quedándose en los 59.100 ocupados; algo que sí hace la agricultura, que pierde 1.000 efectivos, hasta los 16.600.

En cuanto al número de parados, su cifra baja en 5.500 en el trimestre, hasta los 114.300. Pero esta reducción se debe en su totalidad a la caída del desempleo entre los varones (-6.700, hasta los 50.700), frente al aumento de su cifra entre las mujeres (1.300 desempleadas más, hasta las 63.700).

Con ello, la tasa de paro en Málaga cae desde el 13,15% con que cerró el segundo trimestre del año, hasta el 12,28% en que se sitúa en el tercero.