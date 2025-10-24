La tasa de paro sube al 10,45% con el fin del verano a pesar de marcar un récord histórico de ocupados

Una de cal y otra de arena dejan los datos del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional ... de Estadística (INE). El número de trabajadores en España vuelve a marcar un récord histórico al sumar 118.400 nuevos ocupados entre julio y septiembre para dejar la cota por segundo trimestre consecutivo por encima de los 22 millones, concretamente en 22.387.100. Sin embargo, el final del verano también deja su mella en las bases de datos estadísticos con una alza de la tasa de paso que pasa del 10,29% -la más baja del 2T desde 2008- hasta el 10,45% actual tras sumar más de 60.000 parados.

A pesar de este repunte de 0,16 décimas porcentuales más que en primavera, en términos anuales el dato es inferior en 0,8 puntos porcentuales y situarse en mínimos de 2007 -antes de la Gran Recesión- en el periodo julio-septiembre. Sin embargo, un mes más, la tasa se resiste a caer de la barrera del 10% marcada por el Ejecutivo de Sánchez como «pleno empleo».

El detalle de las cifras revela que este tercer trimestre ha sido especialmente duro para el empleo femenino en España. Según los datos del INE revelados este viernes, el número de hombres parados cayó en 22.600, mientras que el de mujeres aumentó en 82.700. Con este escenario, la tasa de paro femenina subió 61 centésimas -hasta el 12,11%- y la masculina descendió en 23 centésimas -hasta el 8,97%- y marca su mínimos desde el primer trimestre de 2008 cuando se situó por debajo del 8%.

Récord de ocupados

Mientras que la cifra de parados roza mínimos de la pasada década con 2,6 millones, el número de ocupados se dispara en un tercer trimestre que aglutina la temporada alta estival y suele ser positivo para la creación de empleo por la resistencia del turismo en los meses analizados.

A pesar de ello, la ganancia de empleo -118.400 ocupados- es de tan solo un 0,53%, algo más reducida que en el mismo periodo del anterior y que en ejercicios anteriores.

La tendencia es positiva para los meses de julio a septiembre, marcados por la temporada alta turística, pero la ganancia de empleo trimestral, de 118.400 ocupados, un 0,53% más, ha sido algo más reducida que en el mismo periodo del año anterior (cuando fue el 0,64%) y que en los años anteriores. No obstante, el patrón de las últimas estadísticas del INE en estos meses analizados demuestra que las contrataciones veraniegas se están adelantando a la primavera para encarar la temporada estival. Este 2025 -como también ocurrió anteriormente- del primer al segundo trimestre la ocupación creció en medio millón de personas, frente a los 118.400 nuevos ocupados incorporados del segundo al tercero.

En términos interanuales, España suma 564.100 ocupados más, un crecimiento del 2,58%, dato que confirma la aceleración de la creación de empleo durante el año 2025 respecto a 2024 y que sostiene un crecimiento del PIB mayor del previsto hace un año. «Estas cifras corroboran el dinamismo del mercado de trabajo, en el que la población activa aumentó hasta superar los 25 millones de personas por primera vez, con un incremento de 178.500 personas en el tercer trimestre, respecto al anterior», subraya el Ministerio de Economía.