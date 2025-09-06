Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Málaga se solidariza con las víctimas del genocidio en Gaza

Ver 15 fotos
Salvador Salas

Málaga se solidariza con las víctimas del genocidio en Gaza

Sanitarios, periodistas, profesores, cooperantes, mujeres y niños malagueños recogen testimonios de sus homólogos gazatíes en un acto celebrado en la plaza de la Constitución que ha reunido a cientos de personas

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:34

Un día global por Gaza convocado por Global Alliance for Palestine y que en Málaga organizaron Voces Palestinas y Axarquía con Palestina. En la capital ... costasoleña tomó la forma de una concentración en la Plaza de la Constitución y un acto de homenaje enfocado a los colectivos palestinos más castigados en el genocidio. En su recuerdo, en su apoyo, colectivos homólogos de Málaga leyeron manifiestos reivindicativos, testimonios de las madres gazatíes, palabras de apoyo, siempre emocionadas, además de una carta infantil al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: «Nos han enseñado que si alguien está siendo agredido tenemos que pedir y dar ayuda y nos preguntamos: ¿Por qué los gobiernos no actúan y lo detienen a usted?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  8. 8 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  9. 9 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga se solidariza con las víctimas del genocidio en Gaza