Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»

La policía, que calculó 3.500 asistentes, y los organizadores, que los elevaron por encima de los 7.500, reconocen que la marcha batió todas sus expectativas

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:43

Una manifestación en solidaridad con Palestina que ha superado todas las previsiones. Desde las de la propia policía hasta las de la organización. Un miembro ... de las fuerzas de seguridad confesaba a este periódico que el operativo estaba preparado para 550 manifestantes y que se calculaba que había 3.500 congregados. Finalmente, se habían podido recopilar efectivos para controlar una marcha de poco más de mil personas, contaba el agente; todavía, por tanto, por debajo de lo necesario. Las asociaciones convocantes, Voces Palestinas, Málaga por Palestina y Platafoma Axarquía por Palestina, se declaraban, asimismo, superadas: «Si hubiéramos sabido que iba a venir tanta gente, habríamos movilizado a más personas para el servicio de orden y habríamos traído más megafonía. No ha habido ningún problema durante el recorrido, pero se han superado todas nuestras expectativas», contaba un portavoz de Málaga por Palestina. Hatem Abdul, portavoz de Voces Palestinas, por su parte, afirmaba, emocionado, que era la manifestación más grande que por la causa palestina ha habido en Málaga. Las organizaciones convocantes elevaban la asistencia por encima de las 7.500 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  3. 3 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  6. 6 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  7. 7

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  8. 8 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  9. 9 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  10. 10 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»

Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»