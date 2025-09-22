Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas. Archivo

Málaga esquiva el desplome térmico: arranca el otoño con máximas de hasta 33ºC y amenaza de lluvia

La Península continuará con un descenso generalizado del mercurio y lluvias persistentes en el extremo norte

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:05

El otoño se estrena este lunes en la Península con un desplome de temperaturas generalizado. ¿El motivo? La influencia de una vaguada atlántica y la ... salida de un frente atlántico por el Mediterráneo que va a provocar la caída del mercurioen el arranque de la semana en todo el territorio nacional así como lluvias persistentes en el extremo norte. Sin embargo, según apunta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay algunas provincias españolas que se van a escapar de ese descenso térmico nacional, entre ellas Málaga, donde se apunta máximas por encima de los 30 grados en las horas centrales de día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8

    Los rostros de Los Asperones
  9. 9 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  10. 10 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga esquiva el desplome térmico: arranca el otoño con máximas de hasta 33ºC y amenaza de lluvia

Málaga esquiva el desplome térmico: arranca el otoño con máximas de hasta 33ºC y amenaza de lluvia