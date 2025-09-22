Málaga esquiva el desplome térmico: arranca el otoño con máximas de hasta 33ºC y amenaza de lluvia

El otoño se estrena este lunes en la Península con un desplome de temperaturas generalizado. ¿El motivo? La influencia de una vaguada atlántica y la ... salida de un frente atlántico por el Mediterráneo que va a provocar la caída del mercurioen el arranque de la semana en todo el territorio nacional así como lluvias persistentes en el extremo norte. Sin embargo, según apunta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay algunas provincias españolas que se van a escapar de ese descenso térmico nacional, entre ellas Málaga, donde se apunta máximas por encima de los 30 grados en las horas centrales de día.

En concreto, para la jornada de este lunes Meteorología apunta 33 grados de máxima en la capital malagueña, 30 grados en Vélez-Málaga y 28 en Antequera y Marbella. En Ronda, el mercurio podría alcanzar los 27 grados.

Por su parte, según apunta el divulgador de meteorogía José Luis Escudero las temperaturas comenzarán a descender en la provincia el martes. «Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, descenderán las temperaturas mínimas; se notarán más en las comarcas de Ronda y Antequera. En cuanto a las máximas, bajarán un poco. A partir de primeras horas de la tarde, el viento tenderá a soplar del este sureste», indica en la última entrada de su blog 'Tormentas y rayos'. «En la capital malagueña rondará entre los 24 ºC y 26 ºC, según zonas», inmatiza.

Precipitaciones y vuelta a los 30 grados

Según Escudero ya el miércoles «el viento soplará de levante en toda la costa malagueña e interior de la provincia; las rachas serán de moderadas a fuertes. Hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles y ocasionales debidas al viento de levante y un poco de aire frío en altura. Serán en zonas de montañas cercanas a la costa donde la probabilidad es mayor; no se mojarán todos los portales», advierte. «Las temperaturas máximas bajarán en toda la provincia malagueña, las mínimas subirán», apunta.

Sin embargo, según Escudero, a partir del jueves las máximas se irán recuperando «y es probable que el viernes y el fin de semana se llegue de nuevo a los 30 ºC en algunas zonas de la provincia malagueña», avisa.

Precipitaciones y chubascos en el extremo norte

A nivel nacional para la jornada de este lunes la previsión de Aemet apunta «precipitaciones y chubascos en el extremo norte, el nordeste peninsular y Baleares, sin descartarlos en el resto del tercio este. Se esperan persistentes en el extremo norte, localmente fuertes en los litorales y con acumulados significativos en Asturias y Cantabria. Así mismo se esperan fuertes, incluso localmente muy fuertes, y acompañadas de tormenta en el nordeste y en Baleares, remitiendo por la tarde».

En cuanto a las temperaturas, «persiste un descenso generalizado de las temperaturas; en el caso de las máximas será notable el de las máximas en zonas de la Ibérica sur y localmente en La Mancha, mientras que en litorales del noroeste y alto Ebro no se esperan cambios. Heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte», agrega la previsión.