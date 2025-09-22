Expertos avisan: «Aguaceros tormentosos» este lunes en esta zona de Andalucía

Inicio de semana con la meteorología revuelta. Con avisos activos incluidos en Andalucía. «Tanto hoy como mañana seguiremos bajo la influencia de aire polar, dando ... lugar a un ambiente fresco coincidiendo con el comienzo del otoño astronómico. Las temperaturas se irán recuperando paulatinamente y entre el miércoles y el jueves una nueva vaguada podría repartir algunos chubascos», advierten desde el portal especializado Meteored. Y añaden: «La situación estará condicionada por el descuelgue de aire frío responsable de los aguaceros tormentosos de estas pasadas jornadas, que se aislará totalmente del chorro polar generando una DANA sobre la vertical de Francia».

Dicho escenario dejará huella en la región, especialmente en Almería donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene una advertencia de nivel amarillo por lluvias y tormentas entre las 22.00 horas de este lunes y las 8.00 de mañana martes. El organismo estatal prevé acumulados de hasta 20 litros en una hora en la capital, Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas así como en el Poniente y Levante almeriense.

Para hoy, Aemet pronostica en la comunidad «cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos durante la tarde en el extremo oriental, donde son probables precipitaciones débiles». Las temperaturas irán en descenso y soplará Poniente moderado en el litoral durante la primera mitad del día. «Este lunes se producirán precipitaciones cuantiosas e intensas en las comunidades del Cantábrico, donde pueden acumular más de 50 litros en 12 horas. Además, algunos modelos contemplan aguaceros tormentosos fuertes en Cataluña, Baleares, Alicante, Región de Murcia y Levante almeriense», subrayan desde Meteored.

El martes, dicha inestabilidad aún dará sus últimos coletazos en Andalucía. Aemet prevé «cielos poco nubosos o despejados en la vertiente atlántica. Intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, o en forma de chubascos tormentosos durante la madrugada en el extremo oriental». Las temperaturas irán en ascenso en la vertiente atlántica y en descenso en la mediterránea y se espera Levante moderado en el litoral mediterráneo, y en el Estrecho al final del día.