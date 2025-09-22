Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Expertos avisan: «Aguaceros tormentosos» este lunes en esta zona de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por acumulados de hasta 20 litros en una hora

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:59

Inicio de semana con la meteorología revuelta. Con avisos activos incluidos en Andalucía. «Tanto hoy como mañana seguiremos bajo la influencia de aire polar, dando ... lugar a un ambiente fresco coincidiendo con el comienzo del otoño astronómico. Las temperaturas se irán recuperando paulatinamente y entre el miércoles y el jueves una nueva vaguada podría repartir algunos chubascos», advierten desde el portal especializado Meteored. Y añaden: «La situación estará condicionada por el descuelgue de aire frío responsable de los aguaceros tormentosos de estas pasadas jornadas, que se aislará totalmente del chorro polar generando una DANA sobre la vertical de Francia».

