Salvador Salas / archivo

Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia

Aemet espera «una situación de inestabilidad» en la Península y Baleares desde el jueves debido a «una vaguada fría en altura»

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:48

Después de un fin de semana con temperaturas veraniegas, Málaga arranca una nueva semana con giro del tiempo en el horizonte. Ya para este lunes ... 6 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta un descenso de las máximas así como posibles chubascos ocasionales, más probables en el litoral occidental y sierras próximas, precipitaciones que tenderán a remitir, eso sí, a partir de la tarde. Pero ojo porque el puente de octubre, por el Día de la Hispanidad, arrancará este viernes con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia malagueña.

