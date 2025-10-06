Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia

Después de un fin de semana con temperaturas veraniegas, Málaga arranca una nueva semana con giro del tiempo en el horizonte. Ya para este lunes ... 6 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta un descenso de las máximas así como posibles chubascos ocasionales, más probables en el litoral occidental y sierras próximas, precipitaciones que tenderán a remitir, eso sí, a partir de la tarde. Pero ojo porque el puente de octubre, por el Día de la Hispanidad, arrancará este viernes con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia malagueña.

Según la previsión, desde el jueves 9 de octubre ya se espera que «una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta en el tercio oriental y cuadrante sureste peninsular». En la provincia Málaga en concreto Meteorología prevé para el viernes un 100% de probabilidad de lluvia en la capital malagueña al igual que en Vélez-Málaga, Ronda, Antequera o Marbella.

En cuanto a las temperaturas, para la jornada del viernes las máximas oscilarán entre los 22 grados de Ronda y los 26 de Vélez-Málaga y Marbella. Las mínimas alcanzarán los 19 grados en la localidad marbellí así como los 13 grados en Ronda o los 15 en Antequera.

«Vaguada retrógrada»

Por su parte, José Luis Escudero, divulgador de meteorología y autor del blog 'Tormentas y rayos', también resalta la probabilidad de que la provincia se vea afectada a partir del jueves por una «vaguada retrógrada»: «algunos modelos le dan mucha entidad y otros no. La zona donde podría llover más sería en el levante, como ya va siendo habitual. Algunos modelos también dan precipitaciones en Andalucía oriental, incluida la provincia de Málaga. Mientras se aclaran los modelos, haremos un seguimiento a partir de mañana de la vaguada retrógrada», insiste en su última entrada del blog.

En el territorio nacional, para este jueves la previsión destaca que las temperaturas máximas «aumentarán en el oeste de Galicia y de Extremadura, con pocos cambios en Canarias y en descenso prácticamente generalizado en el resto que podrá ser notable en zonas del interior este peninsular». Por otro lado, también se esperan mínimas en ascenso en el tercio nordeste, con predominio de los descensos en el resto de la Península y con pocos cambios en las islas.