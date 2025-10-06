El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía

Giro en el guión meteorológico. Andalucía estrena semana con un cambio de tiempo. Así, como detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su perfil ... oficial en la red social X, este lunes se esperan algunas precipitaciones, «especialmente en la provincia de Almería y en menor medida y de forma débil en zonas del litoral malagueño, abriéndose claros y tendiendo a remitir las lluvias a partir de la tarde». Además, la jornada estará marcada por un descenso térmico y rachas intensas de levante en el área del Estrecho y campiña gaditana. Y no será un episodio aislado. De momento, el pronóstico apunta a que los chubascos también marcarán el próximo Puente del Pilar en la comunidad.

«A partir del jueves hay probabilidad de que nos afecte una vaguada retrógrada por la zona este peninsular. Algunos modelos le dan mucha entidad y otros no. La zona donde podría llover más sería en el levante, como ya va siendo habitual. Algunos modelos también dan precipitaciones en Andalucía oriental», destaca el experto en meteorología José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos'. Aemet coincide con esta previsión: «En la segunda mitad de esta semana, probablemente una DANA traerá precipitaciones a zonas de la mitad oriental de Andalucía», advierten en la red social X.

Por ahora, en la página de Aemet señalan que este cambio de tiempo podría acenturarse el jueves. Para ese día el organismo estatal prevé en Andalucía «predominio de los cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas, más probables e intensos en la mitad oriental y por la tarde». Las temperaturas irán en descenso y en el litoral mediterráneo se esperan vientos entre flojos y moderados de levante. Dicha inestabilidad se prolongará al menos hasta el domingo.

«A partir del miércoles se espera un importante cambio de tiempo debido a un bloqueo atmosférico sobre las islas británicas. Este sistema de altas presiones favorecerá la entrada de vientos de levante sobre España cargados de humedad. Con el mar aún a unos 25 °C, podrán provocar lluvias intensas en zonas mediterráneas. Además, una vaguada de aire frío de evolución retrógrada podría mantenerse sobre la Península y Baleares, e incluso aislarse, dando lugar a una posible DANA», explican desde el portal especializado Meteored.

¿Qué zonas serían las más afecatdas? Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor de Meteored, señala que el modelo europeo prevé los mayores acumulados en la Comunidad Valenciana, «donde podrían superarse los 100-200 l/m²», revela. Andalucía, también estaría en dicho mapa, según este experto. «La mayor inestabilidad se espera entre el jueves y el domingo por la mañana, aunque la duración del episodio dependerá de la evolución de la vaguada retrógrada, aún incierta. Las lluvias más intensas podrían darse en Baleares (especialmente en las Pitiusas y el sur de Mallorca), Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, este y sur de Andalucía, Teruel y el este de Castilla-La Mancha. El jueves también podrían registrarse tormentas en el interior y zonas montañosas del centro y este peninsular», concluye.

En la provincia Málaga en concreto Meteorología prevé para el viernes un 100% de probabilidad de lluvia en la capital malagueña al igual que en Vélez-Málaga, Ronda, Antequera o Marbella.