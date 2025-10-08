Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de Purificación Fernández cedida por la familia. SUR
Purificación Fernández: le hicieron una mamografía el 5 de noviembre de 2021 y se notó un bulto en el pecho a finales de enero

«Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

SUR recaba, a través de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga, los testimonios de afectadas por el caso de los cribados

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:23

«Estos días nos llaman muchas mujeres, pero no todas están afectadas directamente, aunque hay errores y fallos en el sistema público de salud en ... general. Muchas quieren contar sus vivencias. No estamos haciendo recuento, porque todas las historias son importantes», dice Carmen Doncel, presidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama en Málaga (ASAMMA). SUR ha recabado dos testimonios de posibles afectadas, féminas que se sometieron al programa de cribado y que tras realizarse mamografías tardaron entre tres y cuatro meses y medio en ser contactadas para realizarse más pruebas, siempre según las versiones relatadas a este periódico, lo que apuntaría a que las primeras fueron no concluyentes, una situación que afecta a unas 2.000 andaluzas, principalmente en Sevilla, Málaga y Cádiz. El tercer caso guarda un cierto parecido con los otros dos, aunque sucedió en 2019.

