La Junta se compromete con el metro de Málaga como estrategia de ciudad

«El metro ha venido para quedarse», afirmó, rotunda, Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga y presidenta del PP malagueño. «El balance del metro no puede ser más positivo. Es importante que pongamos en valor el salto cualitativo que ha supuesto que llegáramos, y en tiempo récord, a cerrar esa herida que había abierta en la ciudad y pudiéramos culminar esa línea hasta el Centro y que ahora tengamos ya en obras el primer tramo hacia el Civil, que las del segundo tramo estén a punto de comenzar y que en poquito tiempo vayamos a ver también cómo se licitan las obras del tercer tramo», continuó, para sintetizar: «En 2026 vamos a tener los tres tramos en obras». Así que auguró que esa línea va a estar funcionando «muy pronto» porque calificó de «muy importante» el ritmo de ejecución. Fueron declaraciones que efectuó en el programa 'La Alameda' que coproducen 101 Televisión y Diario SUR y que conduce el director de este periódico, Manolo Castillo. Navarro también retó al resto de partidos políticos a que se comprometan con el desarrollo de las infraestructuras, para que, gobierne quien gobierne, continúen en marcha y extendiéndose.

«Si algo ha demostrado este gobierno -por el de la Junta- es que este proyecto no está dispuesto a abandonarlo», aseguró, para también destacar que, mes tras mes, el número de viajeros va marcando récord tras récord. «Hay gente que no se ha dado cuenta de la comodidad del metro hasta que no lo ha tenido en la puerta de su casa», afirmó, para confesar también que ella lo tiene en la puerta de la Delegación, que lo usa y que considera que «es un antes y un después».

Pero también advirtió de que en su diseño, en su despliegue, hay que tener en cuenta la existencia de una red de transporte urbano del Ayuntamiento, que elogió por su potencia y por el elevado nivel de satisfacción de los ciudadanos de que goza, para que los servicios sean complementarios y no se dupliquen: «Hay que dar alternativas a los vecinos optimizando los recursos públicos», aseveró. También recordó que hay otro límite a que se enfrenta Málaga: su orografía, por lo que hay que combinar varios medios de transporte, no limitarse a uno solo y, en lo relativo al metro, si bien su fundamento es que vaya bajo tierra y que eso es lo deseable, «cuando no se puede, no tenemos que cerrarnos en banda». Así que sobre su despligue hacia el este de la ciudad, sugirió que también «caben otros medios de transporte de alta capacidad que ya están funcionando en muchos sitios», como el BRT, el 'bus rapid transit', una especie de tranvía. «Hay que tener la mente abierta y pensar en diferentes posibilidades, sobre todo si el tren litoral circula por ahí, una infraestructura que también habrá que meter por algún lado», continuó.

Tercer carril, carriles reversibles y sistemas de respuesta rápida

«No podemos dejar todo el peso de la movilidad en un solo medio de transporte», insistió. Así que para resolver el colapso de la zona este demandó, por ejemplo, el estudio para el tercer carril, carriles reversibles o sistemas de respuesta rápida cuando hay accidentes.

«Todo lo que se recauda en un territorio no se puede gastar en ese territorio, eso no lo defendemos; de lo contrario, seríamos Junts. Pero sí que queremos que eso se tenga en cuenta»

En este punto, también lanzó que si en Málaga hacen falta inversiones en infraestructuras por valor de 12.000 millones de euros de acuerdo con un trabajo publicado en este periódico, en 2024 se recaudaron 5.500 millones por impuestos estatales en la provincia. «Todo lo que se recauda en un territorio no se puede gastar en ese territorio, eso no lo defendemos; de lo contrario, seríamos Junts. Pero sí que queremos que eso se tenga en cuenta», incidió.

Con respecto a la conexión entre Ronda y San Pedro reiteró que el arreglo va «a marchas forzadas»: «Estamos actuando con absoluta diligencia para que los vecinos de los pueblos y los trabajadores puedan recuperar su actividad», aseguró.

Patricia Navarro también analizó la situación del Tren Litoral: «Lo de seguir encargando estudios no lo entiendo, porque a eso se le están dedicando recursos públicos que se pueden destinar a tramos que están clarísimos, como el de Fuengirola a Marbella».

Y en cuanto al tercer hospital presumió de que en combinación con el Materno y con el Civil, va a configurarse «el complejo hospitalario más importante de toda Andalucía». «Hay que poner en valor de dónde venimos y adonde hemos llegado. Había inquietud porque se iba retrasando y ahora se ha puesto de relieve su envergadura: no hay ningún proyecto en ninguna otra consejería de estas dimensiones. Ha sido un proyecto de gobierno, que ha supuesto una gran esfuerzo a la hora de presupuestar, de buscar el modelo de financiación, de tramitación administrativa... En ese proceso que ha supuesto desatascarlo ha estado implicada la Consejera de Hacienda (Carolina España), que ha estado desde el minuto uno, y también el consejero de Presidencia, Fomento y la de Salud», describió.

Sucesión de Francisco de la Torre

En lo más político, Navarro confesó que en el Partido Popular ya se ha hablado de la sucesión de Francisco de la Torre al frente de la alcaldía. El propio primer edil en una entrevista concedida a este periódico afirmó que su sucesor o sucesora habría de estar en las listas de las próximas elecciones. «Dentro hay gente fantástica. Hay gente de mucha confianza mía y de él. Todo está hablado. Intentaré que no se genere ningún problema, para eso tengo la responsabilidad que tengo», explicó.

Los periodistas le preguntaron si Carolina España puede ser una buena opción por su papel en proyectos en la ciudad y Navarro contestó: «Nada más que tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento porque lo está haciendo muy bien. Puede ser una buena carta de presentación. Yo lo que tengo muy claro es que ella está actuando con absoluta responsabilidad aquí y en todas las tareas que tiene por delante de Andalucía, como las cuentas. Y además tiene un compromiso con su provincia».

Con respecto a la situación del alcalde de Estepona, José María García Urbano, con un procedimiento judicial abierto por un presunto delito de malversación de caudales por la supuesta contratación irregular de una mujer con la que mantenía, según el juez, «una relación íntima de amistad», Navarro explicó: «Ya lo hemos dicho, cuando pasan estas cosas, siempre se abre un expediente informativo, de acuerdo con nuestros estatutos. Si no tuviera claro que detrás de esto hay una operación política de acoso y derribo, posiblemente hubiéramos actuado con mucha más claridad y contundencia. El alcalde de Estepona es posiblemente uno de los alcaldes que ha propiciado la transformación más rápida de la ciudad, así que entiendo que haya partidos que como no tienen manera de alcanzar unas cotas de resultados electorales que compensen esta revolución, pues busquen otras fórmulas. No es la primera vez que van contra él». «Yo creo que hay una operación política montada detrás de una persona que ha sido un gran gestor y un gran alcalde», zanjó.