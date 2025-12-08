Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Norbert Ubarri oficia la misa en la solemnidad de San Miguel. SUR

El cura plurilingüe de Torremolinos

Miguel Norbert Ubarri oficia misa en San Miguel en español, francés, inglés, neerlandés, italiano, latín y, en ocasiones y con ayuda, hasta en más idiomas, para atender a una feligresía que se nutre de los turistas y los extranjeros; su parroquia es la única de la Diócesis con un servicio internacional

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

La unidad pastoral que conforman el monasterio del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio de Montemar; la parroquia de la Madre del Buen Consejo, ... en la zona centro, y la de San Miguel, cerca de El Bajondillo, atiende a una parte del casco urbano de Torremolinos que, como, en realidad ocurre casi en toda la población, tiene una importante concentración de hoteles, viviendas turísticas y apartamentos de alquiler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El cura plurilingüe de Torremolinos

El cura plurilingüe de Torremolinos