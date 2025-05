Vodafone afronta el reto de conectar el mundo a internet vía satélite

Cristina Vallejo Viernes, 23 de mayo 2025, 00:36 Comenta Compartir

Jesús Amores es director del centro de Innovación de Vodafone en Málaga y ayer fue uno de los invitados de 'La Alameda', el programa de 101TV que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo. En ese centro que dirige Amores, se investiga para desarrollar soluciones, productos o plataformas que después utilizan desde pymes a grandes corporaciones mundiales, pasando también por instituciones públicas. Y ahora uno de los proyectos en el que se encuentra embarcada la empresa es en conseguir ser capaces de ofrecer internet en cualquier lugar del mundo, en mitad del Océano, en la Amazonia, en el Polo Norte, en medio del desierto o en un avión, en un barco en medio de la nada o en una mina en los confines de la tierra.

«A pesar del esfuerzo de todas las organizaciones de telecomunicaciones, extender la red 5G a lugares donde no hay población es absolutamente inviable, es costosísimo. Con esta solución, lo que vamos a hacer desde Málaga, en colaboración con la Universidad de Málaga, con una empresa que fabrica satélites y con otra que desarrolla software es habilitar la posibilidad de usar nuestros dispositivos móviles para conectarnos con personas que están situadas en lugares donde ahora mismo hay una sombra de comunicación», explicó. Para lo que hasta ahora hace falta tener un cable cerca al que conectarse, éste ya no será necesario. Las comunicaciones serán vía satélite. Y ello favorecerá que los 3.200 millones de personas que no tienen acceso a internet lo tengan. «Esta es una puerta que se nos abre para poder darle acceso a todas estas personas al mundo, a la sociedad de la información que nosotros conocemos y disfrutamos», destacó Amores, que añadió: «Esto es para lo que sirve la tecnología, para cambiar el mundo, las siguientes generaciones, sobre todo a las chicas».

Hablando de cuestiones de género apuntó que en el centro de Vodafone la diversidad está asegurada: «El 70% de mis gerentes son mujeres». «Mi obsesión es que animen a más mujeres a seguir sus pasos». En cuanto a la plantilla en su conjunto, la proporción de mujeres es del 35%: «No busco cuota, pero en la medida en que somos más diversos aportamos más valor».

Esbozó otros proyectos en los que también trabaja la empresa, como la previsión meteorológica para puntos concretos de la ciudad, porque puede llover en la Catedral, pero no en el Carpena, para lo que quiere usar a Málaga como banco de pruebas. Y también quiere ser capaz de hacer volar cientos de drones a distancia, en remoto, sin verlos, para que, por ejemplo, puedan distribuir medicamentos.

«Estamos construyendo soluciones que son de aplicación en toda europa, en toda África y en todo el mundo. De hecho, el lema de nuestro centro es 'From Málaga to the world'», aseguró, aunque también dibujó un mundo tecnológico colaborativo entre diferentes instituciones y empresas: «La investigación y el desarrollo, conceptualmente, va a ir de la mano de la colaboración. Cualquier empresa que te venga a la cabeza debes pensar que siempre hay componentes que han desarrollado terceros. Nosotros, de hecho, no pretendemos ser los únicos que desarrollemos tecnologías». Y reveló que entre los proyectos de financiación que tienen lanzados con terceros y en colaboración con otros, trabajan con más de cincuenta empresas nacionales, internacionales, de escala global. «Y esto va a ir a más», auguró, por el nivel de especialización que se está alcanzando.