Juanma Moreno, este martes en el foro del periódico ABC de Sevilla. María José López / Europa Press
Infraestructuras

Juanma Moreno advierte de que la deficiente red eléctrica frena la construcción de viviendas

El presidente de la Junta señala a Málaga como la provincia más afectada por este problema

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 17:16

Comenta

El despliegue de la infraestructura de la red eléctrica en Andalucía está un 40 por ciento por debajo de la media española y ello, además ... de conspirar contra el desarrollo industrial dela comunidad, supone un freno a la construcción de viviendas. Málaga es la provincia que se encuentra más cerca del colapso.

