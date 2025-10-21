Juanma Moreno advierte de que la deficiente red eléctrica frena la construcción de viviendas

El despliegue de la infraestructura de la red eléctrica en Andalucía está un 40 por ciento por debajo de la media española y ello, además ... de conspirar contra el desarrollo industrial dela comunidad, supone un freno a la construcción de viviendas. Málaga es la provincia que se encuentra más cerca del colapso.

Quien ha lanzado esta advertencia es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que este martes en un foro del periódico ABC de Sevilla reclamó al Gobierno central que aborde de inmediato la ejecución de las obras pendientes en ese materia o, de lo contrario, transfiera las competencias y los recursos para que sea el Ejecutivo andaluz el que las acometa.

Moreno señaló que habiendo en Andalucía una red eléctrica deficiente, hay zonas en las que el sistema ya está absolutamente colmatado y citó a Málaga como la provincia en la que ya se han sobrepasado las capacidades hasta el punto. Hay proyectos industriales en cartera que no se van a poder desarrollar debido a esta situación de falta de infraestructuras. Uno de los sectores más perjudicados por esta situación, aseguró, es el de la vivienda

Industria y vivienda

«Ya hemos entrado en un problema hacia el ámbito industrial, que es un gran consumidor de energía eléctrica, pero después va el sector de las viviendas -advirtió el presidente-, antes de que entremos en colapso, que el Gobierno invierta lo que nos corresponde a Andalucía de manera absolutamente urgente y extraordinaria, para poder evitar que ese cuello de botella nos lleve al final al colapso y del colapso a la paralización».

El presidente aseguró que muchos de los desarrollos urbanos que ya están proyectados van a tener problemas en el ámbito del suministro eléctrico si no se da solución inmediata a este problema.

Los desarrollos urbanos previstos no se van a poder materializar si no se mejora la red eléctrica

Por ello, en su opinión, uno de los factores por los que hay que comenzar a arreglar el problema de la vivienda es de las conexiones eléctricas, que deben ser seguras y fiables. «A los que se les llena la boca todo el día de hablar del problema de la vivienda y de que hay que arreglar el problema de la vivienda, el problema de la vivienda se arregla de muchas maneras, evidentemente, y una de ellas también es teniendo conexiones eléctricas con una previsión en materia de necesidades energéticas que el gobierno de España no ha hecho en Andalucía, ni siquiera ha ejecutado ni un 20 por ciento de esas necesidades», aseguró.

El presidente de la Junta de Andalucía reveló que hay un proyecto privado para la construcción de un centro de datos que se instalaría en la provincia de Málaga con una inversión millonaria que va camino de frustrarse porque los promotores llevan seis meses esperando que se les certifique la capacidad energética necesaria. «Hasta el día de hoy no ha sido posible y, según nuestros propios estudios técnicos, no va a ser posible hasta los próximos tres años. ¿Un inversor va a aguantar tres años?», se preguntó