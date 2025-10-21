El ritmo de construcción de vivienda se modera en Málaga

La provincia de Málaga moderó su ritmo de construcción residencial durante el tercer trimestre del año. Según los datos del Colegio de Arquitectos de Málaga, ... entre julio y septiembre se autorizaron 1.804 nuevas viviendas, un 16,4% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se visaron 2.158 unidades.

En el apartado de vivienda libre unifamiliar, se contabilizaron 179 proyectos que suman 230 unidades, con un presupuesto global superior a 66 millones de euros. Destacan los municipios de Málaga (38 viviendas), Mijas (37), Fuengirola (29) y Marbella (20).

En lo que respecta a la vivienda libre plurifamiliar, en este trimestre se visaron 54 proyectos con un total de 1.574 unidades y una inversión que supera los 208 millones de euros. Los municipios con mayor número de viviendas proyectadas son Málaga (503), Mijas (240), Manilva (196), Estepona (194) y Fuengirola (176). Como ya es habitual, la actividad se mantiene concentrada en la costa, mientras que el interior sigue sin apenas incorporaciones de nueva obra.

Durante este periodo no se ha registrado en el Colegio de Arquitectos ningún proyecto de vivienda protegida (VPO) de promoción privada. Las VPO desarrolladas por las administraciones públicas siguen sus propios procedimientos y no precisan necesariamente del visado colegial.

«Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y adaptar las políticas urbanísticas para garantizar una oferta de vivienda sostenible y accesible para todos los ciudadanos», señala la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, quien recuerda que la vivienda continúa siendo la principal preocupación de la sociedad.

En este sentido, remite al informe 'Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España', publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que subraya la necesidad urgente de un pacto de Estado coordinado con las comunidades autónomas para abordar la crisis habitacional. Entre las medidas propuestas destacan la agilización de los trámites administrativos, la importancia de aumentar el parque de vivienda protegida y libre, así como intentar influir para reducir los precios tanto en venta como en alquiler, limitando, entre otras cosas, la vivienda turística.

Viviendas terminadas

Entre julio y septiembre se terminaron 1.500 viviendas, un 25,9 % inferior al mismo periodo del año pasado (2.024), la mayoría de ellas corresponden a proyectos desarrollados en el litoral malagueño.

En el ámbito de la vivienda unifamiliar libre se cerraron 118 proyectos que incluyen 228 unidades, con una inversión superior a 48,5 millones de euros. Por su parte, la vivienda plurifamiliar libre registró 51 promociones terminadas, con 1.272 unidades y un presupuesto conjunto cercano a los 202,5 millones de euros.

Al igual que en el caso de los proyectos visados, no se finalizaron promociones de vivienda protegida durante el trimestre.

Rehabilitación

Por otra parte, durante el tercer trimestre del año se finalizaron 118 proyectos de reforma parcial, que generaron un total de 53 nuevas viviendas: 9 unifamiliares y 44 plurifamiliares. Málaga capital fue el municipio con mayor número de unidades generadas, con 19.

En cuanto a las reformas visadas, se prevé la creación de 142 nuevas viviendas: 14 unifamiliares y 128 plurifamiliares. Málaga vuelve a liderar este apartado con 48 unidades previstas, seguida por Benalmádena (16) y Torremolinos (14).

También se visaron nueve proyectos de reforma integral, seis en viviendas unifamiliares y tres en plurifamiliares, que generarán una nueva unidad. Además, se autorizaron cuatro intervenciones de envolvente térmica en municipios como Málaga, Marbella y Cártama.

Para la responsable de los arquitectos malagueños, «la rehabilitación del parque edificatorio existente es esencial para promover la sostenibilidad y mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. Es fundamental acelerar estos procesos, especialmente en el interior de la provincia, para evitar la despoblación y fomentar un desarrollo equilibrado y equitativo», ha concluido.