José Antonio Satué protagoniza su primer acto interno como nuevo obispo de Málaga

José Antonio Satué ya está en Málaga, donde este sábado tomará posesión de su cargo como obispo de la diócesis. En la mañana de ... este viernes ha protagonizado su primer acto como nuevo pastor de la Iglesia local, si bien ha sido una ceremonia de carácter interno en la que, como mandan los cánones eclesiásticos, el prelado ha llevado a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad ante el hasta ahora obispo de Málaga y actual administrador apostólico, Jesús Catalá; el secretario general canciller de la diócesis, Francisco García Villalobos; y el colegio de consultores, un grupo de sacerdotes designados por el obispo que tiene un papel relevante en los momentos de sucesión episcopal.

En este acto, el nuevo obispo se compromete a mantener la doctrina de la Iglesia, seguir la disciplina eclesiástica y acatar las enseñanzas de los sagrados pastores, todo esto acompañado por la lectura del Credo.

Satué vive sus horas previas a la toma de posesión de su nuevo cargo como obispo de Málaga, si bien ya lo es desde que se hiciera público su nombramiento por parte del Papa León XIV el pasado 27 de junio. Su episcopado comenzará este sábado, en el transcurso de una misa en la Catedral a la que se prevé que asistan miles de fieles, muchos de ellos venidos desde la diócesis de Teruel y Albarracín, que Satué ha comandado en sus primeros cuatro años como mitrado.

En la primera parte de la eucaristía, que se iniciará a las once de la mañana, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, invitará a Satué a ocupar la sede o silla principal del altar mayor y le dará el báculo, un gesto con el que se iniciará el episcopado de este oscense de 57 años.