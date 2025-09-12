Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento del acto de profesión de fe del nuevo obispo de Málaga. Sur

José Antonio Satué protagoniza su primer acto interno como nuevo obispo de Málaga

El oscense ha llevado a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad en el Obispado ante el colegio de consultores y el administrador apostólico

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:25

José Antonio Satué ya está en Málaga, donde este sábado tomará posesión de su cargo como obispo de la diócesis. En la mañana de ... este viernes ha protagonizado su primer acto como nuevo pastor de la Iglesia local, si bien ha sido una ceremonia de carácter interno en la que, como mandan los cánones eclesiásticos, el prelado ha llevado a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad ante el hasta ahora obispo de Málaga y actual administrador apostólico, Jesús Catalá; el secretario general canciller de la diócesis, Francisco García Villalobos; y el colegio de consultores, un grupo de sacerdotes designados por el obispo que tiene un papel relevante en los momentos de sucesión episcopal.

