Capturas de los mensajes colgados en Instagram de las dos vecinas de Málaga, María Plata Díaz (a la izquierda) y Elisabeth Di Luca. SUR

Israel intercepta una nueva flotilla en apoyo a Gaza con dos vecinas de Málaga

María Auxiliadora Plata Díaz y Elisabeth Di Luca viajaban en el Conscience, apresado por el ejército hebreo a primera hora de la mañana

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:17

Tres barcos, Gaza Sunbirds, Alaaa Al-Najajr y Anas Al-Sharif, han sido interceptados por el ejército israelí pasadas las cuatro y media de la ... madrugada a 120 millas naúticas, 220 kilómetros, de la costa de Gaza, según informa la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) y Thousand Madleens to Gaza (TMTG). Poco después, un cuarto de hora antes de las ocho de la mañana, el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience eran asaltados también en aguas internacionales a una distancia de 110 millas náuticas de la Franja.

