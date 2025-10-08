Israel intercepta una nueva flotilla en apoyo a Gaza con dos vecinas de Málaga

Tres barcos, Gaza Sunbirds, Alaaa Al-Najajr y Anas Al-Sharif, han sido interceptados por el ejército israelí pasadas las cuatro y media de la ... madrugada a 120 millas naúticas, 220 kilómetros, de la costa de Gaza, según informa la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) y Thousand Madleens to Gaza (TMTG). Poco después, un cuarto de hora antes de las ocho de la mañana, el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience eran asaltados también en aguas internacionales a una distancia de 110 millas náuticas de la Franja.

En esta nueva expedición que portaba alrededor de 100.000 euros en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales que estaban destinados a los hospitales de Gaza, iban embarcadas dos vecinas de la provincia de Málaga, la italiana Elisabeth Di Luca, y María Auxiliadora Plata Díaz; las dos iban en el barco Conscience.

Elisabeth Di Luca y María Auxiliadora Plata Díaz, a través de la cuenta Rumbo a Gaza, han publicado sus testimonios. «Soy ciudadana española; si estás viendo este vídeo, es que hemos sido interceptados por fuerzas israelíes. Pido y demando a todos mis amigos, a mis amigas, compañeros, compañeras, familiares, que hagan presión al Gobierno español para mi libertad y la libertad de todos mis compañeros y compañeras lo antes posible. Gracias», explica en el vídeo Plata Díaz.

A su vez, Elisabeth Di Luca, en italiano en su caso, emite un mensaje similar, aunque apela a la cancillería trasalpina: «Si estás viendo este vídeo es porque nos han interceptado en aguas internacionales y estamos retenidos por las fuerzas de ocupación israelíes o por un país cómplice del genocidio de los palestinos. Quiero que todos mis amigos, mi familia y mis compañeros de lucha hagan presión sobre el Gobierno italiano para que me liberen».

Desde la Coalición de la Flotilla de la Libertad y Thousand Madleens to Gaza afirman que el paradero de quienes viajaban en la expedición es «desconocido», si bien calculan que la deportación podría materializarse pronto y ya este sábado se encuentren de vuelta en el país. Además de las dos vecinas de Málaga, hay otros siete residentes en España que iban embarcados en la flotilla en solidaridad con Gaza, casi todos ellos, como las costasoleñas, en el barco Conscience, pero también en el Soul of my soul y en el Maiden.

Apoyo ciudadano y convocatorias

El movimiento social organizado en solidaridad con Gaza y en denuncia del genocidio que sufre el pueblo palestino invita a la ciudadanía a escribir correos electrónicos al Ministerio de Asuntos Exteriores (consultar@maec.es) con el asunto «Solicitud de protección» y este cuerpo de texto: «Les escribo para expresar mi preocupación por María Auxiliadora Plata Díaz, ciudadana española e integrante de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza. Solicito que el Ministerio vele por su integridad física y psicológica, garantice un trato humano conforme al Derecho Internacional, y gestione su repatriación a España lo antes posible en caso de ser detenida o secuestrada».

Asimismo, van a dedicar las convocatorias en protesta por la masacre del pueblo gazatí a protesta por el apresamiento de los voluntarios. Hay una primeramente una concentración convocada para este miércoles, 8 de octubre, a las siete y media de la tarde en el Parque del Oeste; y para este jueves, en el paseo Larios-El Copo de Torre del Mar a las ocho de la tarde.

«Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo de estos barcos», afirma David Heap, miembro del comité directivo de la Coalición de la Flotilla de Canadá y la Flotilla de la Libertad. «Esta incautación viola descaradamente el derecho internacional y desafía las órdenes vinculates de la Corte Internacional de Justicia que requieren un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza. Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o impugnar un bloque ilegal. Su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato», zanja.

Justo este martes volvían a Málaga los activistas malagueños que formaron parte de la anterior flotilla embarcada rumbo a Gaza, Rafael Borrego y Manolo García. Más de un centenar de personas los recibieron en la estación María Zambrano, entre quienes se encontraban el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, así como la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba. Borrego y García denunciaron las «torturas» a que sometieron las autoridades israelíes a los integrantes de la flotilla durante el tiempo que pasaron apresados.