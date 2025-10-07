Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafael Borrego y Manolo García, acompañado por familiares y miembros de IU, en su llegada a María Zambrano. Ñito Salas

Los malagueños de la flotilla a Gaza vuelven a casa y denuncian las «torturas» de Israel

Rafael Borrego y Manolo García llegan a María Zambrano, donde son recibidos por más de un centenar de personas, en una bienvenida de reivindicación y lágrimas

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 7 de octubre 2025, 15:29

Dos días después de poner pie de nuevo en Madrid, los activistas malagueños que formaron parte de la flotilla a Gaza, la Global Sumud, volvieron ... a casa. Pasadas las una del mediodía, ambos llegaron a la estación María Zambrano, donde les esperaba un multitudinario recibimiento por parte de familiares, amigos y cargos de Izquierda Unida. Gritos de júbilo, lágrimas, abrazos y proclamas contra Israel marcaron la bienvenida a Rafael Borrego y Manolo García. Al final, más de un centenar de personas se congregaron en las inmediaciones de la estación de trenes. A destacar, la presencia del coordinador general de IU, Antonio Maillo, que quiso agradecer el esfuerzo realizado por los activistas para «visualizar» la causa palestina y el «genocidio perpetrado por el estado criminal de Israel». También estuvieron la coordinadora provincia de IU, Toni Morillas, y el secretario general del PCA, Ernesto Alba.

