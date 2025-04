Francisco Salado reclama en el Día de Málaga ampliar el tren a Álora y la autovía del Guadalhorce y más inversiones hidráulicas

Chus Heredia Álora Sábado, 26 de abril 2025, 14:26 Comenta Compartir

Pasada la una y media de la tarde, con la Orquesta Sinfónica tocando los himnos de Andalucía y España, ha terminado en Álora la celebración solemne del Día de Málaga, organizado por la Diputación.

El teatro Tomas Salas de Álora ha sido la sede del emotivo evento. En el acto se han entregado las Medallas de Oro de la provincia a Pablo José López Jiménez, al grupo empresarial Navarro Hermanos, al Consorcio Provincial de Bomberos, la Fundación El Pimpi y al alcalde de la capital, Francisco de la Torre.

En la mesa presidencial del acto, que ha comenzado a mediodía con puntualidad, se han situado el presidente de la Diputación, Francis Salado; el subdelegado del Gobierno, Javier Salas; el alcalde de Álora, Francisco Martínez, y la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro. En los dos extremos del escenario, dos maceros. Entre el público, una amplia representación política, institucional, de cuerpos y fuerzas de seguridad, sindicatos y otras organizaciones.

Francis Salado

Ha cerrado el acto, a modo de discurso central, Francisco Salado. Y ha destacado la necesidad de ampliar frecuencias en el Cercanías C2, a Álora, seguir prolongando la autovía del Guadalhorce y de más inversiones en materia de agua, tanto para abastecimiento como defensivas y de regulación.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, aboga por que toda la provincia aproveche la nueva revolución tecnológica y empresarial que supondrá la llegada del centro belga IMEC a Málaga en 2030.

«Tengo la certeza de que Málaga es hoy una provincia más fuerte, más dinámica, más competitiva y más resiliente ante el cambio de paradigma y momento histórico singular actual. El orden mundial, tanto político como económico, se enfrenta a una crisis como no hemos conocido en los últimos cincuenta años y tenemos la certeza y la seguridad de que los malagueños queremos liderar nuestro futuro, ser emprendedores y proactivos, protagonistas de los cambios y no meros espectadores», ha añadido.

Ha hecho referencia al potencial del Valle del Guadalhorce y a su ámbito de influencia, recordando proyectos de la Diputación de Málaga como El Caminito del Rey y el Corredor Verde del Gualdahorce.

También ha recordado a la aceituna aloreña, que fue decisiva para poner en marcha Sabor a Málaga, y ha repasado los retos de gran calado a los que se enfrenta la provincia: «Retos derivados del crecimiento, que hay que afrontar con inversiones decididas desde las administraciones públicas y con cambios normativos que aceleren nuestra lenta burocracia, como son los problemas de movilidad, falta de vivienda y de recursos hídricos que amenazan nuestro desarrollo».

Asimismo, el presidente ha reivindicado en su intervención la necesidad de ampliar y mejorar el servicio y las frecuencias del Cercanías de Guadalhorce, así como la continuación de la autovía A-357 y mayores inversiones en materia de abastecimiento de agua y regulación.

Alcalde de Álora

El alcalde de Álora ha abierto el turno de palabra desde el atril. Ha recordado que es la vigésimo segunda edición ya de este evento. Tras glosar las esencias urbanas, históricas, culturales y ambientales, ha recordado que es la segunda vez que se celebró el Día de Málaga en el municipio. Contó entonces con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez ha tenido un reconocimiento público para los premiados en un discurso trufado con alusiones líricas a Álora, 'La bien cercada'.

Francisco Javier Salas

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha valorado el carácter institucional del acto. Y ha incidido en el reconocimiento a los homenajeados. Ha hecho una alusión velada al premio al alcalde, Francisco de la Torre, al manifestar que la Diputación y el Ayuntamiento están gobernadas por el PP. Ha recordado la figura de Salvador Pendón, el presidente provincial que instauró el 26M. Posteriormente, ha pasado a destacar las políticas actuales del Gobierno central en materia económica frente a los retos geopolíticos actuales. Salas ha subrayado la colaboración del Gobierno con las instituciones andaluzas y malagueñas.

Patricia Navarro

Patricia Navarro, la representante de la Junta, ha recordado el 26 de abril del 79, con la constitución de los primeros ayuntamientos de la democracia. Ha incidido en la proyección de Álora y la dureza de los episodios de las danas y trenes de borrascas. Ha elogiado el sistema de gestión de emergencias y la cualificación de los profesionales que han afrontado estas situaciones. Y se ha referido especialmente al Consorcio Provincial de los Bomberos: «Son un apoyo fundamental en la gestión de estas emergencias. No hay otra manera de funcionar y garantizar el éxito si no es desde la unidad y la coordinación de todas las instituciones». Y no han faltado alusiones a los retos que tiene la provincia: movilidad, vivienda y sostenibilidad, entre ellos.