Málaga cuelga sus medallas de oro a Navarro Hermanos, Pablo López, Fundación El Pimpi, Paco de la Torre y Consorcio de Bomberos

El teatro Tomas Salas de Álora se ha convertido este sábado en capital por un día de la provincia. En este enclave, en una jornada ... primaveral de libro, se ha desarrollado el Día de Málaga, el 26M, una celebración que se fijó en el calendario en 2004. En el acto se han entregado las Medallas de Oro de la provincia a Pablo José López Jiménez, al grupo empresarial Navarro Hermanos, al Consorcio Provincial de Bomberos, la Fundación El Pimpi y al alcalde de la capital, Francisco de la Torre. Todos los reconocimientos los ha entregado el presidente supramunicipal acompañado sucesivamente por el portavoz de los diferentes grupos políticos representados en el ente.

El acto, el número 22 de la historia, ha terminado con la intervención del presidente de la Diputación, Francis Salado, y con la Orquesta Sinfónica interpretando los himnos de Andalucía y España en este orden. Pasaba la una y media de la tarde.

Bomberos

El Consorcio de Bomberos atiende con su más de 400 efectivos a una población de 800.000 habitantes. Además de su labor sobre el terreno provincial, la medalla ha reconocido al fallecimiento del bombero José Gil en 2018. Dará nombre al parque de Antequera. Y también se ha destacado la labor humanitaria nacional e internacional.

Francis Salado, el presidente de la Diputación, ha entregado el premio al director técnico del Consorcio, Francisco José Soriano, quien se ha dirigido al público asistente. «Actuamos con entrega y solidaridad. Siempre estaremos ahí», ha dicho, tras recordar las danas y catástrofes provinciales y de otro alcance, como la riada de Valencia, terremotos de Turquía y Marruecos o el volcán de La Palma.

«Nuestros compañeros del Consorcio de Bomberos se enfrentan a nuestras peores pesadillas con valor, con determinación, con un compromiso de servicio público inquebrantable y admirable», ha destacado Salado.

Durante el acto, los bomberos se han tenido que ausentar porque se han producido tres incendios en la zona.

Fundación El Pimpi

«Cuando Pepe Cobos y Paco Campos abrieron en 1971 la bodega El Pimpi no creo que pasara por su cabeza que no sólo se convertiría en uno de los establecimientos más emblemáticos y exitosos de la provincia, sino que además constituirían una Fundación que se ha consolidado como un referente nacional por sus iniciativas sociales y solidarias», ha expresado Francisco Salado, presidente provincial.

En 2017 la Fundación El Pimpi. Presidida por Luis Merino, es un lugar de encuentro entre ONG, administraciones públicas y empresas que trabajan para mejorar la sociedad malagueña en todos los ámbitos.

Entre sus principales iniciativas solidarias están el Festival 'Soles de Málaga', un gran evento a beneficio de proyectos sociales y 'Castañuelas rosas', una escuela de flamenco para mujeres con cáncer y enfermedades crónicas.

En el ámbito cultural destacan 'Lunares', que homenajea a artistas malagueños o fuertemente vinculados a Málaga y el Museo Revello de Toro, que la fundación patrocina para poner en valor el arte malagueño y a uno de sus pintores de referencia.

En la faceta educativa y de fomento del empleo cabe resaltar el proyecto 'Cantera' (junto al centro de innovación social de la Diputación La Noria), que promueve la formación e inserción laboral de personas vulnerables de la mano de las principales empresas hosteleras de la provincia.

Y en el ámbito gastronómico destacan 'Málaga cocina emoción', un libro de cocina que recoge la historia y la cultura gastronómica de los pueblos de la provincia a través de las recetas de sus abuelas y las jornadas inspiradoras Genius, diseñadas para poner en valor la gastronomía malagueña a través de los productores locales.

Luis Merino ha tomado la palabra reconociendo al resto de premiados y agradeciendo el galardón. «Somos un grupo de patronos, 974 empresas colaboradoras, 140 ONG con las que trabajamos y 93 proyectos propios. Pero somos muchos voluntarios. Si no fuera por ellos, esto sería imposible», ha manifestado.

Navarro Hermanos

El siguiente reconocimiento del acto ha ido a parar a Navarro Hermanos. Su historia comienza en Cuevas de Almanzora, Almería, cuna de Baltasar y Antonio Navarro, donde abrieron una tienda de comestibles en la que también se vendían bicicletas. En 1953 abren su primer negocio dedicado a la venta de recambios de motos y bicicletas en el municipio almeriense de Vera.

En 1963 abrieron su primera tienda en la céntrica calle Carretería de Málaga y a partir de ese momento, Navarro Hermanos se consolida en el sector de recambios de motos y bicicletas, con la representación en exclusiva de marcas de prestigio. El negocio se amplió al sector de recambios de automóviles y la expansión se realiza de un modo paulatino, a lo largo de un periodo que abarca más de 50 años por Andalucía.

«Cuando Baltasar y Antonio Navarro abrieron su primera tienda en la calle Carretería, no creo que se imaginaran que 62 años después tendrían más de 230 trabajadores, 20 centros en toda Andalucía y una facturación de 44 millones de euros», ha asegurado Salado.

Por parte de la empresa, ha intervenido Sergio Morales, director comercial de Navarro Hermanos. La medalla la había recogido el presidente, Baltasar Navarro. «Es el galardón más importante que hemos recibido en nuestra trayectoria, en una provincia con más de 60.000 empresas. Es un enorme orgullo y honor, en compañía con las demás personas e instituciones premiadas». Y ha incidido en el reto empresarial de estar a la altura de los antecesores. «Somos una empresa familiar. Y es muy valioso el concepto de transmitir el legado entre generaciones. El legado hay que cuidarlo y mejorarlo. Y en eso estamos ahora», ha dicho.

Baltasar Navarro acaba de cumplir 90 años: «He seguido para no perder la costumbre que mi padre y mi madre me enseñaron, no para ser más rico o tener más dinero».

Francisco de la Torre

El penúltimo galardón lo ha recibido el alcalde de Málaga. Doctor ingeniero agrónomo, licenciado en Sociología y especialista en Desarrollo Regional, Francisco de la Torre, a sus 82 años, va a cumplir el 4 de mayo un cuarto de siglo en la Alcaldía de Málaga. Su trayectoria política arrancó con su integración en la Asociación de Amigos de la Universidad, en 1969, y su nombramiento como presidente de la Diputación dos años después.

Fue diputado en las Cortes Constituyentes y en la segunda legislatura, entre 1977 y 1982; también fue consejero de Economía y Finanzas de la Primera Junta Preautonómica de Andalucía entre mayo de 1978 y junio de 1979. En 1995, la entonces recién elegida alcaldesa de Málaga Celia Villalobos lo nombró primer teniente de alcalde. Y en mayo de 2000 se convirtió en alcalde de la capital. Desde entonces, ha sido reelegido en seis ocasiones.

«Si algo tienen en común nuestros premiados es que han soñado a lo grande. Pero en el caso de Paco de la Torre, él siempre lo ha hecho con Málaga. Su nombre está ya unido al despegue de la ciudad como referente cultural, tecnológico y turístico, a la importante transformación urbana que ha vivido la capital y a su proyección internacional», ha expresado Francis Salado.

«Un servidor público que dignifica la política desde el respeto a los demás, desde el ejemplo diario con su esfuerzo y desde sus firmes convicciones democráticas. Alguien que ama a Málaga por encima de todo», ha añadido.

El regidor, tras colgarse la medalla, se ha dirigido al micrófono: «Quiero compartir este premio con los equipos que he tenido en el Ayuntamiento y con los demás grupos políticos». Ha glosado el perfil del resto de homenajeado y ha repasado las características geográficas de Álora y el Guadalhorce, en especial ese paso por el desfiladero de Los Gaitanes. Alusiones toponímicas al Turón o Guadalteba no han faltado.

Y ha hablado de tecnología, talento, oportunidades, turismo, cultura... «Desde Málaga ciudad hemos entendido que la acción tiene efecto para la provincia, crea sinergia, por eso esos foros metropolitanos... Tenemos que unirnos y trabajar juntos», ha concluido.

Pablo López

Pablo López ha recibido la última medalla. Nació en Málaga en 1984 y pasó su infancia y juventud en el barrio de Los Boliches, en Fuengirola, con el que mantiene un profundo vínculo. Desde muy pequeño mostró un interés especial por la música y por el piano. Y se formó en el Conservatorio Profesional de Música de El Ejido.

Su entusiasmo y sus ganas lo llevaron con tan solo ocho años al programa Veo Veo, presentado por Teresa Rabal. Ya de adulto, realizó sus primeras actuaciones en distintos hoteles de la Costa del Sol e incluso en Londres, donde llegó a tocar en el metro.

En Fuengirola formó la banda de pop Niño Raro y participó en el programa de talentos Operación Triunfo. Tras una gira con Niño Raro, se mudó a Madrid para firmar su primer contrato discográfico en solitario y publicó en 2013 'Once historias y un piano'.

'El mundo y los amantes inocentes', 'Camino, fuego y libertad', 'Unikornio, once millones de versos después de ti' y 'Un piano y una voz en 360º' desde la Maestranza de Sevilla completan su discografía, con importantes cifras de venta y exitosas giras por España y Latinoamérica.

Es uno de los cantautores y pianistas más relevantes del país. Compagina su faceta de intérprete con la de compositor. Y colabora con grandes figuras de la música como Raphael (es autor y productor de su disco Victoria), David Bisbal, Malú o Antonio Orozco, entre otros.

Ha compuesto el himno del Unicaja Baloncesto y cuenta con importantes galardones como la Medalla a la Proyección de Andalucía de la Junta de Andalucía o el Ondas 2021 como Fenómeno Musical del Año gracias a su gira MaydayStay Tour.

En su alocución, López se ha acordado de toda su familia, mucha de ella presente: «Estas son las autoridades de mi vida, de mi universo». «Todo lo escuchado aquí le hacen a uno sentirse más pequeño. Mi madre todavía se está acordando de cuando fuimos a Navarro Hermanos en Carretería a por una Peugeot. Y todo lo que hemos pasado en el Pimpi. Y Paco de la Torre me llamó estando en Finestrat yo para ser pregonero de la Feria de Málaga. Comparto la vida con una malagueña, ella es malaguita pero yo soy fuengiroleño», ha dicho. Y ha recordado el carácter acogedor de la provincia.

«Soy un niño viejo. Tengo mucha suerte. Me habéis regalado hoy una declaración de amor. Me hacéis ser mejor persona y es un orgullo llevar el nombre de esta provincia. Gracias por haberme escrito esta canción», ha terminado. Y ha cantado a capella el himno del Unicaja, lo que ha arrancado una gran ovación.