Dos visitantes pasean por el Muelle Uno en un episodio anterior de lluvias. SALVADOR SALAS. ARCHIVO

Desactivado el aviso amarillo en Málaga, aunque se esperan lluvias débiles

La mayor probabilidad de precipitaciones se prevé sobre todo entre la medianoche y las 15.00 horas de hoy

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:08

El Centro Meteorológico de Aemet ha desactivado el aviso de nivel amarillo (riesgo leve) que tenía previsto para este lunes por lluvias fuertes, sobre todo ... en el litoral y prelitoral malagueño. Esto se debe a que, aunque se esperan precipitaciones, estas serán probablemente débiles.

