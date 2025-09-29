Desactivado el aviso amarillo en Málaga, aunque se esperan lluvias débiles

El Centro Meteorológico de Aemet ha desactivado el aviso de nivel amarillo (riesgo leve) que tenía previsto para este lunes por lluvias fuertes, sobre todo ... en el litoral y prelitoral malagueño. Esto se debe a que, aunque se esperan precipitaciones, estas serán probablemente débiles.

La borrasca ex-Gabrielle, llamada así porque en origen fue un ciclón tropical que tenía ese nombre, llegó a la península el domingo y ha dado lugar a rachas muy fuertes de viento y a las primeras precipitaciones en zonas del oeste y sur peninsular.

Aunque con cierta incertidumbre, porque es un fenómeno difícil de modelizar y no hay acuerdo entre los modelos de predicción, entre la medianoche y las 15.00 horas de hoy se esperan precipitaciones aunque de carácter débil.

Por horas, el mayor riesgo de aguaceros se concentra en dos franjas: entre las 6.00 de la mañana y las 12.00; y entre el mediodía y las 18.00 horas. A partir de ese momento, la probabilidad es muy baja, aunque vuelve a subir de cara a la primera mitad de la jornada del martes.

Por otra parte, las temperaturas irán en descenso, después de un fin de semana con valores todavía altos (aunque lejos ya del panorama veraniego del anterior). De los 28 grados de máxima se bajará a 25, aunque las mínimas se mantendrán altas (en torno a 21).