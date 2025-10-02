La decana de los arquitectos: «Las administraciones tienen la obligación de hacer VPO, no pueden dejarlo todo a terceros»

Málaga celebra desde este viernes hasta el día 10 los actos por la Semana de la Arquitectura, un evento organizado por el Colegio Oficial de ... Arquitectos en el que casi un millar de personas participan en las visitas guiadas gratuitas que se organizan a más de una veintena de edificios de la capital y la provincia. La decana de la entidad colegial, Susana Gómez de Lara, desgrana algunas de las citas más relevantes y valora asuntos de actualidad del sector inmobiliario, marcado por la escalada de precios de la vivienda.

-El pasado mes de junio cumplió ya dos años al frente del Colegio de Arquitectos de Málaga. ¿Qué balance hace de este tiempo?

- Estamos bastante satisfechos porque vamos cumplimentando todas las líneas de nuestro programa, y sobre todo las más importantes, como la comunicación con nuestros colegiados y con la sociedad. Estamos haciendo el esfuerzo de volcarnos en más canales de comunicación, como las redes sociales, más allá del tradicional que era correo electrónico o la página web.

- El colegio está inmerso en las actividades de una nueva edición de la Semana de la Arquitectura. ¿Qué destacaría de todo lo programado?

- La programación es muy diversa y ha tenido muy buena aceptación de público. Intentamos adaptarnos al lema de cada año. En 2025 va dedicado a la resiliencia y la arquitectura de los cuidados, que no es solamente hospitales, también son bibliotecas, por ejemplo, porque la cultura también es un cuidado hacia las personas. Tenemos una diversidad de oferta para todos los públicos. Desde la última tecnología aplicada a un edificio, a temas de rehabilitación o más historicistas, como puede ser el Camarín de las Monjas, del siglo XVIII, en el Perchel. No obstante, intentamos educar a la gente para que comprendan que la arquitectura moderna tiene un valor patrimonial tan importante como la clásica o antigua. Gracias a las visitas guiadas por los arquitectos autores de cada edificio, logran entender su visión, cuál ha sido su intención en la realización de esa obra. Así se tiene una mirada distinta hacia lo que es la arquitectura moderna. De las visitas programadas, la nave de Mayoral siempre tiene bastante éxito porque es un edificio muy potente y muy singular. Pero también tenemos el Club Náutico de Torre del Mar, que es una joya, o el edificio del número 31 del paseo marítimo de Melilla, de Antonio Lamela, que va a ser explicado por su hijo Carlos y al que se le va a colocar la placa de la Fundación Docomomo Ibérico, un reconocimiento al valor patrimonial de la arquitectura del Movimiento Moderno.

- ¿Cómo cree que se podría mejorar este evento para próximas ediciones?

- Intentamos siempre que haya más actividades en la provincia. Uno de los municipios que más propuestas nos hace llegar es Antequera, donde tenemos dos visitas este año. Animamos al resto de localidades que quieran poner en valor algo su arquitectura a que se sumen. Siempre serán bienvenidos.

- ¿Está bien valorada la profesión de la arquitectura en Málaga?

- Ha tenido sus más y sus menos. En la crisis del 2000 estuvo un poco denostada porque cuando hay que buscar culpables aparecemos siempre como el mal necesario. No obstante, creo que iniciativas como esta de la Semana de la Arquitectura sirven para poner en valor la profesión del arquitecto, que no es solamente hacer el 'dibujito'. Tenemos una formación en humanidades y arte que nos hace ser muy versátiles y capaces de resolver todo.

- El problema del acceso a la vivienda sigue marcando el debate social y político. Se anuncia la reactivación de proyectos de VPO que llevaban mucho tiempo frenados, pero que van a tardar varios años en materializarse. ¿Cómo se puede dar una respuesta rápida a este reto?

- El reto de la vivienda es un tema en el que deberíamos de estar todos con la cabeza metida. En estos años hemos hecho un análisis en profundidad de cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas. Tanto la administración central como la autonómica han articulado herramientas para que se pueda, si no atajar el problema, sí plantear soluciones. Ahora es el momento de llevarlas a cabo, y son muy diversas. No hay una solución única, esto pasa desde nuestro sector hasta involucrar a otros como el financiero. Una de las cuestiones clave es la agilización de los trámites administrativos, que necesita de una buena comunicación y coordinación entre las administraciones. En el caso, por ejemplo, de los informes de la delegación de la Consejería de Cultura, en Málaga vamos más retrasados que en otras provincias andaluzas. Desde que se empieza con un suelo hasta que tenemos la vivienda disponible pasan cinco años en el mejor de los casos. La clave está en agilizar los trámites. Otra cuestión es que los planes generales antiguos tenían una reserva del 30% de cada desarrollo para VPO que no se ha cumplido.

- ¿Ha faltado algún mecanismo que obligue a ejecutar esa VPO?

- Las VPO pueden ser de promoción pública o privada. A los privados nadie les obligaba a construirlas y no le salían los números por el precio tasado de los pisos. Pero también es cierto que la administración ha descuidado sus obligaciones de promover.

- Ahora parece que se están poniendo las pilas, movidas por la crisis actual.

- Sí. Todas las administraciones más o menos intentan aportar soluciones, algunas con un efecto más a largo plazo y otras más a corto plazo, pero todo tiene que estar bien organizado y gestionado. Lo que se ha aprobado por parta de la Junta para destinar suelos dotacionales a la construcción de VPO es algo puntual que no puede ser una tónica general, para que un barrio no vea mermadas sus dotaciones de zonas verdes o equipamientos sociales.

- ¿Cree que esa medida para facilitar la ejecución de VPO en suelos dotacionales baldíos va a ser eficaz? Muchos ayuntamientos malagueños no se han sumado todavía a ese plan.

- Todas las medidas que se pongan en marcha van a servir para atajar el problema. Lo que planteamos es que sean medidas diversas. Lo fundamental es que las administraciones tienen que colaborar, que haya una línea de trabajo común.

- Parece claro que la política de vivienda protegida de las administraciones pasa por dejar su construcción y explotación en manos de promotores privados, pero estos siguen exigiendo facilidades económicas para que les salgan los números.

- Las administraciones tienen la obligación de promover vivienda de protección y deberían estar promoviéndola. No pueden dejar toda la carga de esa obligación en manos de terceros. Para el promotor privado no deja de ser un negocio, pero el promotor público debería estar al unísono en la creación de esas viviendas.

Ampliar Gómez de Lara, durante la entrevista con SUR. Migue Fernández

- ¿Cuántos años se tardará todavía en dar una solución eficaz el problema del acceso a la vivienda?

- Es muy difícil saberlo. Para solucionar este problema tendría que activarse una batería de medidas espectacular, y saldríamos en la prensa internacional si fuésemos capaces de atajar esto de una tacada, va a costar tiempo. La cuestión es que no debemos perder más. Hay que intentar acortar los tiempos de todo, tanto de poner los planes en marcha como de luego gestionar temas de licencias de obra. En otras autonomías ya están haciendo vivienda de protección con sistemas modulares o prefabricados, que aceleran la construcción. Todos debemos intentar acortar los tiempos. Así, los efectos de las medidas puestas en marcha llegarán antes.

- ¿Cómo va la colaboración del colegio con los ayuntamientos de la capital y la provincia para supervisar y agilizar la tramitación de las licencias de obra con personal de la entidad?

- Ya llevamos un tiempo trabajando con Marbella, y ahora estamos con Málaga y Mijas. En Marbella, el comportamiento ha sido muy discreto, si bien se ha podido ir más rápido en algunos expedientes, que se han resuelto en meses. En Málaga hemos estado con formación durante el último año, y ya tenemos un modelo para hacer un ensayo en breve. Espero que lo tengamos para antes de final de año. En Mijas estamos todavía con la coordinación inicial. Es complicado porque tenemos que unificar herramientas informáticas y criterios de interpretación de la normativa con cada ayuntamiento. Aunque es cierto que hay algunos que no lo necesitan, como Benahavís o Estepona, donde logras obtener una licencia en el plazo de tres meses que marca la ley.

- ¿Qué más pueden hacer las administraciones para agilizar esos trámites?

- Hemos detectado que algunas administraciones necesitarían más técnicos. Por ejemplo, en Cultura de la Junta, donde informan de proyectos en todos los municipios de la provincia. Todo va al mismo lugar, y ese lugar hay que dotarlo para que los tiempos no se nos vayan de las manos.

- ¿Cómo ve el futuro de Málaga para los próximos cinco o diez años?

- Málaga ha cambiado bastante en estos últimos años. En el ámbito de la construcción de viviendas, nos hemos llegado a situar en el nivel de antes de la pandemia, y estamos experimentando un crecimiento sostenido. Eso es buena señal, porque da mejores perspectivas. Málaga tiene un crecimiento muy amparado ahora en la cuestión tecnológica y eso va a ser un revulsivo para la ciudad en cuanto a modernizarse y a dotarse de una industria que es el futuro.

- Lo ideal sería que se solucionara el problema de la vivienda.

- Llegará, llegará. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero tiene que llegar.