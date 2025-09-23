Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carmen Casero y Susana Gómez de Lara, durante la presentación de los actos. Sur

Visitas gratis a veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga

El Colegio de Arquitectos abre este viernes el plazo para inscribirse en las actividades de este evento anual con el lema 'Diseño para la resiliencia'

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:23

El primer lunes del mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura y, un año más, y ya van 16, en torno ... a esta fecha, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga celebra los actos de la Semana de la Arquitectura, que se llevarán a cabo entre los días 3 al 10. Se han programado más de una veintena de actividades gratuitas de carácter cultural, entre las que destacan las rutas y visitas guiadas a edificios de la capital y la provincia (consulta más abajo el programa completo por días y horas).

