Visitas gratis a veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga

El primer lunes del mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura y, un año más, y ya van 16, en torno ... a esta fecha, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga celebra los actos de la Semana de la Arquitectura, que se llevarán a cabo entre los días 3 al 10. Se han programado más de una veintena de actividades gratuitas de carácter cultural, entre las que destacan las rutas y visitas guiadas a edificios de la capital y la provincia (consulta más abajo el programa completo por días y horas).

El lema de este año es 'Diseño para la resilencia', elegido por la Unión Internacional de Arquitectos, según ha informado este martes la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, quien ha presentado el cartel anunciador de la cita, realizado por María Chacón Serrano, ganadora de un concurso convocado para elegir la obra.

«Se pretende descubrir la riqueza arquitectónica de la provincia mediante actividades gratuitas para las que los interesados se pueden inscribir en la web del colegio a partir de las diez de la mañana del próximo viernes día 26«, ha informado Gómez de Lara, que ha estado acompañada en la presentación de los actos de la Semana de la Arquitectura por la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. «Habitualmente, las visitas se llenan y superan el aforo que tenemos previsto», ha apuntado la decana.

En el Centro Histórico de la capital, están previstas las rutas urbanas 'Paseo por la ciudad del olvido. La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas' con el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezua y 'La muralla medieval de Málaga', conducida por el historiador Jorge Jiménez Reyes (Cultopía), ambas el viernes día 3. Además, se podrá visitar el Museo Jorge Rando de la mano del arquitecto José Antonio González Vargas, el sábado día 4. Ese mismo día, habrá un encuentro 'UrbanSketchers', en el Colegio Sagrada Familia El Monte, en el centenario de su construcción.

Cinco plazas del Centro

La arquitecta Marisa González Bandera guiará el recorrido urbano 'Descubre la experiencia emocional de la arquitectura a través de cinco plazas del Centro de Málaga', el lunes día 6. Al día siguiente, el martes 7, en el Parque Tecnológico se abrirán al público las nuevas oficinas de Airzone, con visita comentada por los arquitectos Modesto García Méndez e Isabel Amores Sánchez. También el martes, el Auditorio Eduardo Ocón se mostrará en un recorrido guiado por el arquitecto Luis Ruiz Padrón, mientras que en Cruz de Humilladero se podrá conocer la Mezquita de Málaga con Hassan Roudani, responsable de relaciones generales.

Igualmente, el martes 7 están previstas visitas al Acueducto de San Telmo con el arquitecto Carlos Lanzat Díaz; al edificio Mazarí, en el barrio de El Molinillo, con los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez; y a la rehabilitación de la portada y pabellón de acceso de los Baños del Carmen con los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes.

El miércoles 8, en Puerto de la Torre, se visitará el Centro Público de Formación Profesional para el Empleo 'Remedios Rojo', con la guía del arquitecto Antonio Bueno García.

El jueves día 9, están previstas las visitas a la sede la universidad UTAMED en el Parque Tecnológico, con los arquitectos Nacho Merino y Gonzalo Merino, y a la rehabilitación de la chimenea Cros, con los arquitectos Ascensión Granger Amador, Ricardo González López y Ricardo González Granger.

El viernes 10 se repiten visitas que han tenido una gran afluencia de público en anteriores ediciones de la Semana de la Arquitectura: el Museo de Málaga, comentado por el arquitecto Ángel Pérez Mora; el Camarín de las Monjas, en El Perchel, junto al arquitecto Ignacio Dorao Morís; y la nave de Mayoral con el arquitecto Rafael Urquiza. A estas visitas se suma la que realizará el arquitecto Primitivo González al Edificio Rosalind en el Parque Tecnológico.

Actividades en la provincia

También desde el viernes día 3 hay actividades programadas en la provincia. Ese día, en La Cala del Moral, se podrá visitar el Centro de envejecimiento activo 'Cohousing Senior Tartessos' con los arquitectos Julia Herrera, Carolina Rivera y Alberto Arenega. El lunes día 6, en Torre del Mar, se ofrecerá una visita guiada al Club Náutico, explicada por los arquitectos José Luis Torres, Marta Arias y Beatriz Pérez Doncel, mientras que en Almargen se conocerá una vivienda social industrializada con los arquitectos Juan Carlos Arias Garnelo y Rafael González García. Asimismo, el martes 7, en Torrox, se visitará una notaría con las arquitectas María Vargas y Ana Baena.

La Semana de la Arquitectura llegará a Estepona el jueves 9, con una visita al edificio del Ayuntamiento de esta localidad. Ese mismo día, se podrá conocer una vivienda unifamiliar bioclimática de kilómetro cero con cubiertas de madera recuperada, diseñada por Pablo Farrán Manzanares en La Cala del Moral. Por su parte, en Antequera, se podrá saber más sobre el nuevo Parque de Bomberos junto a Rafael Salas Pulido, arquitecto de la Diputación Provincial.

Este programa se completa con el concierto que ofrecerá el coro del Colegio de Arquitectos de Málaga el martes día 7, a las 19 horas, en el patio del Museo de Málaga (Palacio de la Aduana).

Asimismo, la decana de la entidad ha informado de que el edificio residencial 'Melilla 31', ubicado en el número 23 del paseo marítimo Ciudad de Melilla, en La Malagueta, recibirá la placa de la Fundación Docomomo Ibérico que acredita su valor patrimonial, tras haber sido designado por el Colegio de Arquitectos de Málaga como ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna. Se trata de una obra del arquitecto madrileño Antonio Lamela (1926-2017), que desde 2021 está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La colocación de la placa, prevista para el día 8, se completará con una visita guiada a cargo del arquitecto Carlos Lamela, hijo del autor del edificio.

Programa completo

Viernes 3 octubre

-12.00 horas, Málaga (Centro): Ruta urbana «Paseo por la ciudad del olvido. La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas» Ruta urbana con el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezua

-12.30 horas, La Cala: Centro de envejecimiento activo 'COHOUSING SENIOR TARTESSOS' Visita guiada con los arquitectos Julia Herrera, Carolina Rivera y Alberto Arenega (OCWA)

-18.00 horas, Málaga (Centro): Ruta urbana «La muralla medieval de Málaga» Ruta urbana con el historiador Jorge Jiménez Reyes (Cultopía)

Sábado 4 de octubre

- 11.00 horas: Dibuja el Colegio Sagrada Familia El Monte - FESD en el centenario de su construcción

-11.00 horas: Museo Jorge Rando Visita guiada con el arquitecto José Antonio González Vargas

Lunes 6 de octubre

-11.00 horas, Almargen: Vivienda social industralizada en Almargen Visita guiada con los arquitectos Juan Carlos Arias Garnelo y Rafael González García

-18.00 horas, Málaga (Centro): Descubre la experiencia emocional de la arquitectura a través de 5 plazas del centro de Málaga Ruta urbana con la arquitecta Marisa G.Bandera

-lunes 6 oct 18:00h Torre del Mar Club Náutico de Torre del Mar Visita guiada con los arquitectos José Luis Torres, Marta Arias y Beatriz Pérez Doncel

Martes 7 de octubre

-11.00 horas, Málaga (Parque Tecnológico): Sede central Airzone Visita guiada con los arquitectos Modesto García Méndez e Isabel Amores Sánchez

-11.30 horas, Málaga (Cruz de Humiladero): Mezquita de Málaga Visita guiada con Hassan Roudani, responsable de relaciones generales de la Mezquita

-12.00 horas, Málaga (Centro): Auditorio Eduardo Ocón Visita guiada con el arquitecto Luis Ruiz Padrón

-17.30 horas, Málaga (Este): Oficinas CREADE Visita guiada con los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes (GG2))

-18.30 horas, Málaga (Este): Rehabilitación de la Portada y Pabellón de acceso de los Baños del Carmen Visita guiada con los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes (GG2))

-18.00 horas, Málaga (Molinillo): Edificio Mazarí Visita guiada con los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (Endosdedos)

-18.00 horas, Notaría en Torrox: Visita guiada con las arquitectas María Vargas y Ana Baena (VARBA)

-18.30 horas, Málaga (Ciudad Jardín): Acueducto de San Telmo. (AYTO) Visita guiada con el arquitecto Carlos Lanzat Díaz

-19.00 horas, Málaga (Centro): Concierto «Entre dos orillas» Coro del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga

Miércoles 8 de octubre

-10.00 horas Málaga (Puerto de la Torre): Centro Público de Formación Profesional para el Empleo Remedios Rojo Visita guiada con el arquitecto Antonio Bueno García

-17.30 horas, Málaga (Malagueta): Paseo marítimo Ciudad de Melilla, 23 Colocación de la placa distintiva como edificio paradigmático de la Arquitectura Moderna. Visita guiada con el arquitecto Carlos Lamela

-19.30 horas, Málaga (Limonar): Homenaje al colegiado Francisco Delgado y bienvenida a los nuevos colegiados

Jueves 9 de octubre

-18.00 horas, Estepona: Ayuntamiento de Estepona Visita guiada con la arquitecta Lorena Murcia Sánchez

-18.00 horas, Málaga (Parque Tecnológico) Universidad UTAMED: Visita guiada con los arquitectos Nacho Merino y Gonzalo Merino (FLOW81)

-18.30 horas, La Cala: Vivienda unifamiliar bioclimática (bioconstrucción kilómetro 0, cubiertas de madera recuperada del incendio de sierra Bermeja) Visita guiada con el arquitecto Pablo Farfán Manzanares

-19.00 horas, Málaga (Pacífico): Rehabilitación de la chimenea Cros (AYTO) Visita guiada con los arquitectos Ascensión Granger + Ricardo González López y Ricardo González Granger (González Granger Arquitectos)

Viernes 10 de octubre

-11.00 horas, Málaga (Parque Tecnológico): Edificio Rosalind Visita guiada por el arquitecto Primitivo González (e.G. Arquitectos)

-12.30 horas, Málaga (Intelhorce): Nuevo Centro Logístico Mayoral Visita guiada con el arquitecto Rafael Urquiza Sánchez

-17.00 horas, Málaga (Centro): Museo de Málaga Visita guiada con el arquitecto Ángel F. Pérez Mora

-17.00 horas Málaga (Perchel): Camarín de las Monjas. El Perchel (T1) Visita guiada con el arquitecto Ignacio Dorao Moris

-18.00 Málaga (Perchel): Camarín de las Monjas. El Perchel (T2) Visita guiada con el arquitecto Ignacio Dorao Mori