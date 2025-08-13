Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia

Los incendios siguen cebándose con España en plena ola de calor. Cuatro malagueños que están de vacaciones en Galicia han conseguido salvarse en la ... tarde de este miércoles de un virulento incendio que cruzó la autovía por la que circulaban en la provincia de Ourense.

Los cuatro amigos iban en un turismo por la vía, que no estaba cerrada oficialmente, cuando han empezado a ver muchísimo humo y de pronto «unas enormes llamas cruzando la carretera», según ha explicado a SUR uno de los ocupantes del vehículo, bombero de profesión.

En un vídeo que ha compartido con este periódico se ve como el fuego cruza la autovía y les obliga «de forma repentina» a parar en seco. «Hemos tenido que dar marcha atrás y circular unos cinco kilómetros en dirección contraria, con los intermitentes puestos, y coger la primera salida, entonces hemos llamado a emergencias y ya han cortado la autovía, que en teoría no estaba cortada hasta 50 kilómetros más adelante», ha explicado este malagueño.

El grupo de malagueños, con un policía y dos empresarios, venía de pasar unos días de vacaciones por Castilla y León y Galicia y ya habían iniciado el trayecto de regreso a la provincia. Sin embargo, ha tenido que cambiar de planes y dar un rodeo por Portugal.

«Estamos todos bien, que es lo más importante, pero ha sido una locura, una auténtica aventura. Se nos ha echado el fuego encima del coche y hemos tenido que dar marcha atrás, en dirección prohibida», ha especificado uno de los ocupantes del vehículo.