Concentración celebrada ayer en el Clínico. Migue Fernández

El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores

El vicepresidente de la institución, el doctor José Antonio Trujillo, destaca que no se ve afectado el derecho a la asistencia del propio paciente cuando este sea el agresor, que sería atendido en «circuitos seguros»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:27

El vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, José Antonio Trujillo, ha explicado a SUR la batería de propuestas de su institución para luchar ... contra las agresiones que recibe el personal sanitario en los centros de salud y hospitales andaluces, un problema que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los sanitarios. Así, según el Sindicato Médico de Málaga (SMM) este año se han producido ya 38 episodios de violencia física y verbal contra facultativos, más que en todo 2024 (30 casos). A estos datos hay que sumar las agresiones sufridas por las enfermeras y los auxiliares, también al alza. Así, la institución propone, entre otros asuntos, que se establezcan prohibiciones de acceso a centros sanitarios para acompañantes y visitantes agresores, sin soslayar, puntualizan, sus derechos a ser atendidos médicamente.

