Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la concentración que se ha celebrado esta mañana por las agresiones a médicos. MIGUE FERNÁNDEZ

Sindicatos denuncian tres nuevas agresiones en las Urgencias del Clínico en Málaga

La Junta de Personal reclama más medidas de seguridad y Salud recuerda que la entrada de personas en este espacio se efectúa «de forma controlada»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:17

La Junta de Personal del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha encabezado hoy una concentración a las puertas de las Urgencias del centro ... para denunciar tres nuevas agresiones a sanitarios acaecidas la pasada semana, en concreto los días 3, 4 y 9 de septiembre, todas ellas en el mismo servicio frente a cuyas puertas han protestado este viertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  6. 6 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sindicatos denuncian tres nuevas agresiones en las Urgencias del Clínico en Málaga

Sindicatos denuncian tres nuevas agresiones en las Urgencias del Clínico en Málaga