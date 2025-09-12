Sindicatos denuncian tres nuevas agresiones en las Urgencias del Clínico en Málaga

La Junta de Personal del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha encabezado hoy una concentración a las puertas de las Urgencias del centro ... para denunciar tres nuevas agresiones a sanitarios acaecidas la pasada semana, en concreto los días 3, 4 y 9 de septiembre, todas ellas en el mismo servicio frente a cuyas puertas han protestado este viertes.

El 3 de septiembre, según han explicado en nota de prensa, un paciente psiquiátrico agredió verbalmente e intentó hacer lo mismo de forma física a una doctora al ser informado «de que su valoración estaba pendiente de ser realizada por el servicio de Psiquiatría». El 4 de septiembre, otro paciente, tras reclamar atención médica en una consulta que no le correspondía, adoptó una actitud agresiva, «amenazando e intentando golpear a un facultativo cuando este le indicó dónde debía solicitar información». Por último, el 9 de septiembre, un familiar de un paciente agredió verbalmente con insultos y amenazas a una enfermera.

Los sindicatos que conforman la Junta de Personal consideran que hay que adoptar medidas «cruciales» para reducir el riesgo de agresión y mejorar la atención y la funcionalidad de las Urgencias, y critican a la dirección del centro por no haber tomado, siempre según su versión, medidas preventivas ni de protección.

Así, solicitan un sistema de información «claro», un protocolo para pacientes psiquiátricos y un control efectivo del tránsito del personal y, en cuanto a las propuestas sobre protección, reclaman puertas de seguridad, el correcto funcionamiento de los botones antipánico, remodelación de espacios y consultas con vías de escape, así como personal de seguridad suficiente y «debidamente formado», además de pedir la dimisión de los responsables del centro.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga aclara que la dirección ha participado en la concentración de protesta por estos hechos, «sobre los que ha expresado su más profunda repulsa, y continuará trabajando para evitar que se produzcan este tipo de actuaciones».

En cuanto a la falta de medidas de información y seguridad que denuncia la junta de personal, «queremos recordar, como hemos hecho en ocasiones anteriores, que el tránsito de personas tanto por la entrada principal como por el Patio Azul y las Urgencias se lleva a cabo de manera controlada para mejorar las garantizar en lo posible las condiciones de seguridad tanto de usuarios como de profesionales. Además, y también con vistas a mejorar las condiciones de seguridad del centro, en los últimos meses se ha procedido a la restricción del paso por las áreas quirúrgica y de urgencias.