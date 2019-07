Cazadores rechazan que el abandono de perros se deba a su colectivo Rehala de perros de caza. / Sur La Federación Andaluza de Caza pone de relieve el estudio de la Fundación Affinity, según el cual sólo el 10% de los casos están vinculados con esta práctica IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 4 julio 2019, 16:04

El abandono masivo de perros en Málaga en verano, que la Protectora de Animales denunció ayer, no es responsabilidad de los cazadores, y menos en esta época del año. Es la tesis que ha mantenido hoy el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, que ha salido así al paso de las críticas de los animalistas, que tienden a «culpabilizar» a quienes la practican, con datos que considera «falsos». Al contrario de lo que se informó ayer por error, la temporada de caza con perros terminó en febrero, y no ahora, y por tanto esta no puede ser la causa de la llegada masiva de ejemplares al refugio de Málaga.

A su juicio, hay dos argumentos de peso que desmontan estos argumentos: el primero es que la temporada realmente no ha empezado todavía, sino que lo hará a partir de agosto. «Evidentemente, el abandono que se produzca ahora no se puede deber a los cazadores». Y el segundo son los resultados del reciente estudio de la Fundación Affinity, que analiza las causas de esta situación durante el año 2018. «Se vuelve a confirmar que donde más abandono se produce es en las grandes ciudades y no en los pueblos, mientras que el que se puede reprochar al mundo de la caza no supera ni el 10% del total de los casos».

Mancheño no esconde que en un colectivo tan extenso como el de los aficionados a la cinegética puede haber casos aislados de personas que lo hagan mal, «pero la inmensa mayoría de los cazadores rechazamos tajantemente el maltrato y el abandono de los animales». Preguntado sobre una crítica habitual de los responsables de las protectoras de animales, acerca de que la mayoría de los canes que recogen pertenecen a razas habitualmente destinadas a esta finalidad, alega que estas no son patrimonio exclusivo de los cazadores: «A muchas personas les gusta tener en casa un bretón o un labrador y no por eso significa que practiquen la caza». Por ello, el presidente de la Federación rechaza que el colectivo que lidera esté en el punto de mira permanente de las acusaciones de abandono de los animalistas, que, a su juicio, éstos utilizan «como un eslogan para arengar a sus seguidores, aunque año tras año dan las mismas cifras».