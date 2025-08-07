Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos palomas se refrescan, este miércoles. EFE

Aviso amarillo por calor en el interior de Málaga: también se apunta tormentas y polvo en suspensión

Aemet activa la advertencia por máximas de hasta 38ºC en Antequera. Un total de 39 provincias, en aviso por altas temperaturas de hasta 41ºC

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:09

La ola de calor que azota todo el territorio nacional vuelve a cobrar protagonismo en el interior de la provincia de Málaga donde la Agencia ... Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso por altas temperaturas este jueves, 7 de agosto. Así, la advertencia, que se extenderá desde las 13.00 a las 21.00 horas, afectará a la comarca de Antequera donde se pueden alcanzar los 38 grados de máxima, según especifica la web del organismo oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

