Aviso amarillo por calor en el interior de Málaga: también se apunta tormentas y polvo en suspensión

La ola de calor que azota todo el territorio nacional vuelve a cobrar protagonismo en el interior de la provincia de Málaga donde la Agencia ... Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso por altas temperaturas este jueves, 7 de agosto. Así, la advertencia, que se extenderá desde las 13.00 a las 21.00 horas, afectará a la comarca de Antequera donde se pueden alcanzar los 38 grados de máxima, según especifica la web del organismo oficial.

Además, según la previsión de Meteorología para esta jornada, en la provincia malagueña se espera «una ligera presencia de polvo en suspensión» y una pequeña probabilidad de bancos de niebla en el litoral. Igualmente no se descartan «tormentas ocasionales en el interior por la tarde, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y depósitos de barro». Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios aunque las máximas sí se apuntan en ascenso (Ronda llegará a los 36 grados mientras que en Marbella, Málaga capital y Vélez se esperan máximas, respectivamente, de 31, 32 y 24 grados. Por último, se apuntan vientos flojos variables, aumentando en la comarca de Antequera a moderados de componente sur.

39 provincias en aviso por calor

A nivel nacional, la previsión apunta temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península y zonas de Canarias y Baleares, «con ascensos localmente notables de las máximas en el Cantábrico oriental». La Aemet espera para este jueves una estabilidad generalizada en la Península, aunque tenderá a aumentar la inestabilidad en la mitad sur durante el día. De hecho, se espera probables tormentas fuertes en la Bética central con rachas muy fuertes de viento.

Así, un total de 39 provincias tienen avisos este jueves. En concreto, las provincias con alerta naranja por calor Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén y Las Palmas. Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 41ºC en Córdoba.

El resto de provincias con avisos por altas temperaturas para este jueves son Valencia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, La Rioja, Navarra, Murcia, Lugo, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Baleares, Huesca, Teruel, Almería, Málaga, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, estarán con avisos por tormentas las provincias de Granada y Jaén.

Por la tarde, «se formará nubosidad de evolución en amplias zonas de interior, con tormentas secas y algún chubasco en el sureste peninsular. Es probable que las tormentas sean fuertes en la Bética central acompañadas por rachas de viento muy fuerte. No se descarta alguna tormenta débil en los Pirineos y en la baja Ibérica. Por último también se esperan intervalos nubosos en el norte de Canarias. Posible calima ligera en el sur de la Península y en las islas Canarias.