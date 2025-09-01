Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Asociación de la Prensa de Málaga condena el asesinato de periodistas en Gaza

Junto con la Asociación de Informadores Gráficos, la de Operadores de Cámara y el Colegio de Periodistas de Andalucía, celebra un acto en memoria de los 247 informadores palestinos convertidos «en objetivo prioritario de las fuerzas israelíes»

Cristina Vallejo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:07

La Asociación de la Prensa de Málaga ha celebrado este lunes un acto de homenaje a los 247 periodistas asesinados en Gaza por el ejército ... de Israel. A la convocatoria se han sumado, asimismo, la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa, la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía y el Colegio de Periodistas de Andalucía. Estas organizaciones secundan, de esta manera, la iniciativa global impulsada por Reporteros Sin Fronteras y el movimiento ciudadano Avaaz, que llamaban a realizar concentraciones y actos en este 1 de septiembre en todo el mundo para exigir «el fin de la masacre de periodistas y el acceso libre de la prensa internacional a la Franja de Gaza».

