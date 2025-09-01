La Asociación de la Prensa de Málaga condena el asesinato de periodistas en Gaza

La Asociación de la Prensa de Málaga ha celebrado este lunes un acto de homenaje a los 247 periodistas asesinados en Gaza por el ejército ... de Israel. A la convocatoria se han sumado, asimismo, la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa, la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía y el Colegio de Periodistas de Andalucía. Estas organizaciones secundan, de esta manera, la iniciativa global impulsada por Reporteros Sin Fronteras y el movimiento ciudadano Avaaz, que llamaban a realizar concentraciones y actos en este 1 de septiembre en todo el mundo para exigir «el fin de la masacre de periodistas y el acceso libre de la prensa internacional a la Franja de Gaza».

Este periódico, al igual que todos los que pertenecen al grupo Vocento, se sumó a la condena de la matanza de periodistas en Gaza y contra el veto a la prensa. Por ello, este domingo publicó un editorial, una viñeta y una información como apoyo a este movimiento mundial por la libertad de prensa que lidera Reporteros Sin Fronteras y que cuenta con el respaldo de medios de comunicación de todos los países.

El acto celebrado en Málaga ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de los 247 periodistas asesinados, así como de los 500 que se calcula que hay heridos. Y entre la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco, su secretario general, Ángel Escalera, su vicepresidenta primera y presidenta del Colegio de Periodistas en Málaga, Teresa Santos, así como otros compañeros de la profesión, han leído testimonios de periodistas que trabajan en Gaza, algunos de ellos ya asesinados.

El primer homenaje fue para los cuatro periodistas abatidos a tiros en el mismo mes de octubre de 2023, nada más iniciarse la última fase del conflicto palestino-israelí. Y, acto seguido, para los trece que han sido asesinados en este mes de agosto. En primer lugar, a los seis que cayeron el 10 de agosto de 2025 en el ataque a una tienda campaña ubicada frente a la entrada principal del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza: los corresponsales de Al Jazeera Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh; los camarógrafos Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa y Mohammed Noufal; y el periodista independiente Mohammad al-Khaldi. A continuación, a los cinco periodistas que murieron a causa de un doble ataque israelí contra el hospital Nasser, en el sur de Gaza: Hussam al Masri, veterano fotoperiodista de Reuters y de la televisión palestina, el fotógrafo de Al Jazeera Mohammad Salama, la reportera independiente Mariam Abu Dagga, el fotoperiodista Moaz Abu Taha y el periodista independiente Ahmed Abu Aziz. Ese mismo día, en otro bombardeo israelí en Jan Yunis, falleció el reportero Hassan Douhan. A la lista de este último mes se suma también el free-lance Islam Al-Komi, víctima de un ataque hebreo, quien, en la víspera de su fallecimiento había hecho un llamamiento urgente en su cuenta de Facebook pidiendo ayuda y denunciando la difícil situación de la vida en Gaza.

Ampliar Ahmed Al-Shayah, periodista caído en un ataque israelí a mediados de enero. AFP

«¿Por qué estamos aquí?, ¿por qué este acto? Desde que empezó la invasión israelí de la Franja de Gaza, en octubre de 2023, 247 periodistas han sido asesinados por ejercer el democrático oficio de informar y mostrar al mundo las imágenes y los testimonios de un conflicto que nos conmocionan a todos», relató la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, quien tildó de «represión sistemática» y «masacre» lo que sufren los periodistas, cámaras y fotógrafos palestinos, que se han convertido en «objetivo prioritario de las fuerzas israelíes».

«La prohibición de la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza, unida a la represión de los periodistas locales, impide conocer en profundidad los crímenes que de manera impune se cometen contra los periodistas y contra la población en general»

De ahí que, continuó Blanco, las asociaciones de informadores malagueñas se sumaran a la convocatoria de Reporteros Sin Fronteras: «Para demostrar nuestra más enérgica condena ante el asesinato sistemático e impune de periodistas, cámaras y fotógrafos, en lo que constituye el periodo más mortífero en la historia reciente» para este oficio. Además, incidió en que el derecho internacional humanitario establece que los ataques deliberados contra los periodistas constituyen una violación de éste y reclamó que se permita la entrada a la Franja de Gaza a los periodistas extranjeros: «Esta prohibición, unida a la represión de los periodistas locales, impide conocer en profundidad los crímenes que de manera impune se cometen contra los periodistas y contra la población en general».

«El mejor homenaje que podemos hacer a nuestros compañeros y compañeras asesinadas y a los compañeros que día a día ponen en peligro sus vidas para informar al mundo sobre el genocidio de Gaza es darles voz y conocer bajo qué condiciones desarrollan su trabajo, cómo es su día a día», continuó Blanco, para dar paso a testimonios como el de la agencia France Presse, que advirtió de que sin intervención inmediata, los últimos reporteros en Gaza morirán. Porque no sólo hay víctimas de los disparos y las bombas, también de la escasez de alimentos: «Hemos perdido reporteros en guerra, pero nunca por hambre».

«Hay que agradecer muchísimo a estos compañeros que se juegan la vida día a día; sin ellos, sin su voz, no sabríamos lo que está ocurriendo; la prensa extranjera no puede entrar. Dependemos de su trabajo, de su entrega, de su lucha diaria, para poder conocer lo que está sucediendo en Gaza, el genocidio que está sucediendo en Gaza», zanjó Elena Blanco.