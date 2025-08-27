Los apicultores de Málaga viajan a Chipre en busca de soluciones para defender sus colmenas

«Ya hace seis años (2019) que llegó el avispón aquí y desde entonces estamos reclamando a la Administración que actúe. En mayo conseguimos que ... se declarara especie exótica invasora y desde entonces tenían que haber tomado alguna medida, pero no han hecho absolutamente nada y estamos desesperados». Es el lamento de Joaquín Becerra, que es técnico especialista de este sector en la organización agraria Coag, y también apicultor a título particular.

Ante esta inacción, los productores de miel de la provincia se están organizando por su cuenta y, con el apoyo de la asociación, han organizado un viaje a final de agosto a Chipre. «Vamos a aprender cómo lo hacen los apicultores locales para luchar contra la Vespa orientalis, ya que es originaria de allí», explica. Se trata de conocer el tipo de trampas, atrayentes, repelentes y otras técnicas que emplean, para ponerlas en práctica.

Ya el año pasado fue un grave problema, y este verano el experto augura que va a ser aún peor, porque ha habido muchísimas reinas. «A finales de febrero con las lluvias muchas de ellas perecieron y pensamos que nos había venido bien. Pero las reinas que entraron en hibernación eran muchísimas y a pesar de que hubo esa mortandad, desde primavera estamos viendo muchas más reinas que el año pasado».

Consecuencia: «A estas alturas del verano ya tenemos presión en las colmenas, cuando otros años por esta época apenas había; y eso implica que hay mucho más nidos y que de aquí a que acabe su ciclo, con la llegada del frío a mediados de noviembre, todavía quedan más de dos meses en los que esto se puede llevar por delante muchísimas colmenas». «Estamos muy preocupados, sobre todo en la zona más cálida de Málaga, la Costa y el Guadalhorce; pero es que en la zona más interior, Antequera y Ronda, también sufren una presión muy grande».

El técnico apicultor confirma la expansión de los avispones orientales por toda la provincia: «En mi zona, Cuevas del Becerro, el año pasado había pero no tantas; este año ya tenemos muchas y la cabaña apícola va a sufrir muchísimo». Tanto que, si no se remedia, Joaquín Becerra advierte de que esta plaga «se llevará por delante el sector, porque muchos apicultores van a dejar la actividad». «La administración se tiene que poner las pilas, porque nosotros solos no podemos llevar el peso de combatir a esta especie invasora».