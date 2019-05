Las anécdotas más curiosas de las elecciones municipales en Málaga El pasado 26M dejó algunas historias muy peculiares, aquí hacemos un resumen ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 28 mayo 2019, 00:26

Cútar tampoco ha podido votar esta vez al hijo de su vecina

En Cútar, el pequeño municipio donde nació la madre de Albert Rivera, María Jesús Díaz, tampoco pudo votar el domingo a la formación naranja que lidera el hijo de una de sus vecinas. Ni en 2015 ni en esta ocasión ha habido candidatura de Cs y el reparto se ha hecho entre el PP y el PSOE de manera casi idéntica a los anteriores comicios: 4 ediles para los populares (mayoría absoluta) y 3 para los socialistas.

IU y PP: un voto cada uno en Genalguacil y El Borge

En Genalguacil y El Borge ha ganado el PSOE con mayoría absoluta. Pero ésa no es la noticia: en el primer municipio sólo se ha registrado un voto para IU (sobre 280 electores) y en El Borge ha ocurrido lo mismo pero con el PP: sólo lo ha escogido una persona de entre los 713 vecinos que votaron el pasado domingo.

Los malagueños que han votado a Carles Puigdemont para las europeas

El guiño a las elecciones europeas viene en el caso de la provincia de Málaga con un nombre propio: el de Carles Puigdemont, huído en Bruselas y que se presentaba a estos comicios con las siglas de JxCat (Junts per Catalunya). El expresidente de la Generalitat ha recibido 394 apoyos en forma de papeleta en la provincia de Málaga (95 de ellos en la capital y 35 en Marbella). Además, la formación Ahora Repúblicas –que agrupa a ERC, EH Bildu y BNG– se ha hecho con 553 votos en la provincia.

En Serrato nadie ha votado al PP (ni su candidato)

A pesar de tener una lista electoral integrada por siete candidatos, el PP no ha obtenido ni un solo voto en el municipio de Serrato. Ni siquiera el cabeza de lista, Daniel García, se votó a sí mismo. ¿La razón? El candidato no reside en la localidad y al no estar empadronado no puede votarse.

La 'paracaidista' Mariví Romero mantiene los tres concejales del PP en Almogía

De Málaga capital a Almogía, la cabeza de lista del PP por el municipio, Mariví Romero, ha conseguido mantener los tres escaños con los que contaban los populares en la población, donde la veterana política llegaba como 'paracaidista' (ni oriunda ni empadronada) y ha perdido apenas 50 votos. Otro 'paracaidista' popular, Manuel Marmolejo, pierde en este caso un escaño en Colmenar, donde la lista del PP que ha encabezado ha pasado de contar con el 23,05% de los votos a quedarse en el 16,93%.

Cartajima y Faraján pintan rojo: todos sus ediles son socialistas

Cartajima y Faraján tendrán más fácil la toma de decisiones políticas porque de los ediles posibles en el salón de plenos (cinco en cada caso), todos son socialistas. Ambos municipios pierden también dos plazas de concejales (de 7 a 5) por la disminución de población.

Rincón y Manilva, los municipios con más multipartidismo

Que el multipartidismo favorece el diálogo pero que a veces lastra los acuerdos es algo a lo que tendrán que enfrentarse en dos localidades del litoral, Rincón de la Victoria (oriental) y Manilva (occidental), cuyos salones de plenos serán los más fragmentados de la provincia con hasta siete formaciones con representación en cada caso.

El alcalde más votado de España, García Urbano

José María García Urbano (PP) se ha convertido por segunda vez consecutiva en el alcalde más votado de España entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. El regidor se ha hecho con casi el 70% de los votos y amplía su mayoría absoluta.

Macharaviaya: ni un voto nulo o en blanco en el municipio

A pesar de que suelen copar una parte (aunque menor) del porcentaje total de papeletas, en Macharaviaya no se ha registrado ni un solo voto nulo ni tampoco en blanco sobre los 331 escrutados, que le han dado la mayoría absoluta a la candidatura socialista. Aunque el caso es llamativo por partida doble, Árchez –donde el Partido Popular ha ganado con mayoría absoluta– se suma también a este capítulo porque tampoco se ha registrado ningún voto en blanco de los 288 emitidos. Lo mismo ha ocurrido en Genalguacil, donde votaron 280 vecinos dando la mayoría absoluta al PSOE y con cero votos en blanco.

Política y deporte 'casan' bien en Málaga capital

El exjugador del Unicaja y de la selección nacional y actual director deportivo del Unicaja Carlos Jiménez está casado con la número 2 de la lista de Cs al Ayuntamiento de Málaga, la abogada Noelia Losada, que se estrena en la primera línea política tras una experiencia anterior en UPyD. La pareja, que tiene dos hijos, lleva ya establecida unos años en la capital después de que Jiménez aceptara la oferta del Unicaja para incorporarse a su disciplina deportiva como jugador y, ahora, como directivo.

Ciudadanos: de cero a mayoría absoluta en Guaro

A pesar de que en muchos municipios pueden ser determinantes, el éxito de Cs en la provincia se ha materializado en Guaro, la única población en la que el partido de Albert Rivera ha conseguido mayoría absoluta. El vuelco llama aún más la atención si se tiene en cuenta que la formación no se presentó en el municipio en 2015 y que, además, ha desbancado al PSOE, que gobernaba con mayoría absoluta. La lista naranja se ha hecho con el 47,63% de los votos y 6 ediles de 11.