Las sesiones de hidroterapia son esenciales para el tratamiento y la mejora diaria de Valentina. Marilú Báez
Día Mundial de Cuidados Paliativos

El alivio de Valentina, con parálisis cerebral: terapia bajo el agua

A sus seis años, visita semanalmente la nueva unidad de día pediátrica de cuidados paliativos de Fundación Cudeca para recibir tratamientos que reducen el dolor muscular que provoca la enfermedad

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:55

Comenta

Pasar de la silla adaptada a la bañera de hidroterapia es todo un mundo para Valentina. Ella tiene seis años, sufre parálisis cerebral y cada ... semana visita, junto a su familia, la unidad de día pediátrica de cuidados paliativos de Fundación Cudeca, donde ahora mismo acuden alrededor de 20 menores con cáncer o enfermedades terminales. Allí, fisioterapeutas, enfermeros, pediatras, trabajadores sociales y psicólogos ofrecen atención tanto a las familias como a los pacientes menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

