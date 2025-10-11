Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Valentina, con parálisis cerebral infantil, en una de las revisiones médicas en la unidad de día de Cudeca. Marilú Báez
Día Mundial de Cuidados Paliativos

Cudeca pone en marcha una unidad de día pediátrica de cuidados paliativos

La entidad malagueña abre un nuevo espacio con tratamientos integrales y especializados para menores y sus familiares

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:56

Comenta

Desde hace unos meses, tras la polémica en mayo por el pediatra vasco que atendía fuera de horario a niños con cuidados paliativos, se ha ... puesto en valor la necesidad de reestructurar la atención continuada con más recursos y profesionales para poder tratar los «casos complejos» de menores con enfermedades terminales. Hace años que en Málaga la Fundación Cudeca busca cubrir esa necesidad a la que no llega el sistema público. Ahora han conseguido sumar apoyos e intentar poner solución con la puesta en marcha de una unidad de día pediátrica de cuidados paliativos, añadida a su seguimiento domiciliario en el que llevan años trabajando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cudeca pone en marcha una unidad de día pediátrica de cuidados paliativos

Cudeca pone en marcha una unidad de día pediátrica de cuidados paliativos