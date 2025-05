Txema Rodríguez, el 'forastero' que inmortaliza la Semana Santa de Málaga, recibe el Premio Mingote

SUR / Julio Bravo Jueves, 29 de mayo 2025, 12:25 Comenta Compartir

Llegó a Málaga hace más de diez años para fotografiar la Semana Santa como un 'forastero' en la contraportada de SUR, un compromiso que mantiene pese a que ya pasea por la ciudad más como autóctono que como foráneo. Ahora Txema Rodríguez, editor gráfico de Las Provincias, ha recibido el Premio Mingote, uno de los reconocimientos más prestigiosos del periodismo español. Esta distinción, extendida con el Cavia al escritor Jorge Fernández Díaz y el Luca de Tena al periodista Carlos Alsina, ha sido concedida por un jurado presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, e integrado por Pedro García Cuartango, Andrés Trapiello, Borja Echevarría y Julián Quirós.

Rodríguez se ha alzado con el Mingote por una fotografía publicada en Las Provincias el 3 de noviembre de 2024 en la que un niño 'rescata' a una muñeca del barro. Se trata de una instantánea que refleja el drama y la desolación que dejó la dana tras su paso por la Comunitat Valenciana. El Mingote se lleva entregando en la Casa de ABC desde 1966, como homenaje al gran dibujante Antonio Mingote, y reconoce la caricatura, viñeta, dibujo o fotografía publicada en algún medio en lengua española.

Ampliar Imagen premiada.

Aunque vive en Valencia, Txema Rodríguez nació en Camposancos, una parroquia del municipio pontevedrés de La Guardia, en 1963. El día que capturó la imagen premiada llevaba horas fotografiando la localidad valenciana de Sedavi bajo los efectos de la dana que había azotado varios pueblos valencianos. «Vi a un niño, en medio del barro, agachado, 'rescatando' a una muñec. No lo pensé; te lo encuentras, disparas y ya está. Luego estuve hablando con el niño; aquella era una muñeca de su hermana, y él seguramente jugaba a revivir todo lo que había visto durante esos días».

Editor gráfico de Las Provincias desde hace dieciséis años, confiesa que se encuentra un poco «desubicado» y todavía en shock. Lleva algo más de una veintena de años dedicado profesionalmente a la fotografía, aunque dice que «yo hago fotografías desde siempre. Comencé con una cámara que me regalaron en mi Comunión; después estudié Periodismo y escribí un tiempo, hasta que decidí dedicarme en exclusiva a la fotografía».

«Para mí solo hay una fotografía, no distingo entre fotoperiodismo y fotografía artística; la diferencia es que te pague un periódico o que expongas tu trabajo en una galería, pero para todo necesitas sensibilidad». Lo dice alguien que combina ambas facetas del mismo oficio: comenzó su trayectoria pública como fotógrafo en 2006 en la muestra 'The Blink of an Eye' en Nueva York y ha participado en exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Valencia, Madrid, Londres y Basilea. Su trabajo fue incluido en el libro '100 Great Street Photographs' de David Gibson, y desde hace una década colabora con el artista urbano Vinz Feel Free en proyectos como 'Joc', para el Centre del Carme de Valencia y 'Fotofever' en el Louvre.

También ha participado en iniciativas como la exposición Valencia a través del objetivo. El turismo desde la fotografía de prensa en el IES Benlliure de Valencia (2023), junto a otros fotoperiodistas. En 2021 publicó 'Arroja tu luz sobre mí', que reunía muchas de sus fotografías de la Semana Santa de Málaga, sobre la que ha declarado: «Es una maquinaria muy elaborada de conmover gente. La parte religiosa o espiritual, la música, el incienso, el vestuario, la puesta en escena... Son representaciones constantes, como si salieras de un teatro y entraras a otro. Cada procesión tiene su propia banda sonora, su escenografía. Cuando profundizas un poco te das cuenta de que es un torbellino emocional que no hay forma de gestionar».