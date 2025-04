Tribuna de un forastero | Por su bien

Txema Rodríguez Domingo, 13 de abril 2025, 00:29 Comenta Compartir

Por su bien

Los niños no se dejan vestir. Al menos no como nosotros deseamos. Y envidiamos esa libertad para rechazar una imposición (por su bien, nos decimos) que celebramos como una inversión futura. Mira qué guapo estabas, eras un pequeño bebé ahí, ya formabas parte de esta historia . Y les hacemos posar con los abuelos, los tíos y con cualquiera que pase por allí para construir un recuerdo, anclar sus mentes a momentos de los que no fueron conscientes, de los que se reirán cuando sean adolescentes y con los que llorarán cuando lleguen a viejos y vuelvan a ser unos críos que ya no pueden elegir qué ponerse. Ajenos a los códigos, perdidos para siempre en las manos de los otros.

