El alcalde reforzará la presencia policial para controlar las despedidas de soltero en Málaga De la Torre, en una imagen de archivo. De la Torre anuncia que se implicará de manera firme en «resolver y racionalizar» este asunto y también la proliferación de las viviendas turísticas JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 16 julio 2018, 08:26

El día en el que este periódico reflejó el problema en el que se está convirtiendo el 'boom' de las despedidas de soltero en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, alzó la voz para comprometerse a tomar medidas que contribuyan a limitar un fenómeno que deriva en actos incívicos que atentan contra la seguridad y la convivencia en la capital. El regidor utilizó la red social Twitter para apuntar que el pasado sábado mantuvo una reunión con representantes vecinales de la zona del Soho preocupadas precisamente por los efectos perniciosos para los residentes de la proliferación de las despedidas de soltero y las viviendas turísticas. «Adquirimos compromiso firme de resolver y racionalizar ambas cuestiones», expuso el alcalde.

En declaraciones a este periódico, explicó que una de las medidas que piensa adoptar para atajar este asunto es reforzar la presencia policial. «Procuraremos que la Policía esté lo más presente posible y responda con rapidez», señaló De la Torre, quien también anunció que esta misma semana piensa mantener reuniones con representantes de los hoteleros y hosteleros malagueños para ver qué tipo de acciones de autorregulación podrían aplicar para «trabajar conjuntamente» en poner freno a determinadas actitudes incívicas, limitando por ejemplo el acceso a un determinado tipo de clientes. «Es bueno que demos la imagen de que aquí no les va a ser fácil», comentó.

Seguridad, Turismo, Vivienda, Urbanismo, Comercio, Vía Pública y los distritos son los departamentos municipales que, coordinados desde la Alcaldía, se van a implicar en ofrecer respuesta a las denuncias de los vecinos del Centro que recogió SUR.

Vecinos del Soho afirman que la situación es «insostenible» y que afecta a toda la ciudad

Esta problemática ha sido objeto de mociones de los grupos de la oposición en el pleno municipal, pero el equipo de gobierno ha derivado hasta ahora las posibles soluciones a cambios normativos en la Junta y el Gobierno central. Ahora parece que De la Torre quiere coger el toro por los cuernos para atajar una situación cada vez más preocupante.

Victoria Moreno, presidenta de la asociación de vecinos Centro Sur, con la que el alcalde mantuvo una reunión este pasado sábado tras meses de denuncias respecto a los problemas de ruido y convivencia que les ocasiona la proliferación de las despedidas de soltero y las viviendas turísticas, explicó que el regidor se comprometió a analizar este asunto para intentar darle una respuesta pero no aclaró el modo en que lo hará. «No nos dijo qué va a hacer o qué medidas concretas se van a tomar, no sé cómo van a recuperar el Centro de Málaga, ya ha llegado a un punto en el que no es normal», afirmó esta representante vecinal, que calificó de «insostenible» la situación por la que atraviesan los vecinos de la zona del Soho, en la que reside. «Ya no es solo de madrugada, a cualquier hora del día tenemos que sufrir los gritos de grupos de turistas y despedidas de solteros que pasan por la calle», denunció.

Para Victoria Moreno, «como el problema no se está reconduciendo en el Centro, está ya alcanzando a otras zonas de la ciudad». «Hay proyectos de hoteles 'low cost' en Huelin, Teatinos está saturado y La Malagueta también está teniendo problemas, esto ya es algo generalizado y así se lo quisimos transmitir al alcalde», remarcó. Para la presidenta de la asociación Centro Sur, las viviendas turísticas suponen «un punto de atracción» para las despedidas de soltero que ponen a Málaga en el punto de mira de este fenómeno. «Se ha juntado el hambre con las ganas de comer», dijo Moreno.