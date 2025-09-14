¿Seguirá el taró este lunes en Málaga?

Los que se prometían felices para disfrutar de un día de playa se dieron ayer de bruces con un taró que trastocó los planes ... e incluso obligó a que se izara la bandera rojas en las playas por la nula visibilidad. Los bancos de niebla espesa estuvieron presentes durante toda la jornada en las zonas de litoral, y vinieron acompañados de un descenso de la temperaturas.

¿Volverá a repetirse la situación en este inicio de semana? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Málaga cielos poco nubosos o despejados en el interior y de nuevo intervalos de nubes bajas en el litoral, con brumas o bancos de niebla. Los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados de componente sur en el interior por la tarde.

Las temperaturas registrarán un ligero descenso generalizado, por lo que en la capital no se espera que se superen los 30 grados. De hecho, según las previsiones, el termómetro se quedará en 28 grados, mientras que la mínima experimentará un ligero ascenso y se situará en los 21 (frente a los 19 del domingo).

Migue Fernández

En el resto del país, según recoge Europa Press, el tiempo se mantendrá estable este 15 de septiembre, con cielos poco nubosos o despejados y sin cambios significativos en cuanto a la temperatura en la mayor parte del país, según la previsión de Aemet. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos y cubiertos en Galicia, Cantábrico y Pirineo, con lluvias débiles desplazándose de oeste a este y tendencia a despejar en Galicia.

Asimismo, la nubosidad abundante en el tercio oriental que dejará chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental del Pirineo y del sistema Ibérico. También se esperan intervalos nubosos en otras montañas del centro peninsular, Estrecho, Alborán y Canarias occidentales.

En cuanto a las temperaturas, las máximas no experimentarán muchos cambios en la mayor parte del país. Sin embargo, en Huelva litoral, Alborán, Estrecho, Galicia, alto Ebro y en el Cantábrico experimentarán un descenso. Habrá aumento en Cataluña, Canarias y Extremadura, donde se alcanzarán los 38 grados en Badajoz. Se espera superar los 34 grados en depresiones del sudoeste peninsular y puntos de Canarias, llegando a 36 en el Guadalquivir. Las mínimas experimentarán un aumento en gran parte de la península, aunque se esperan descensos en el noroeste, y pocos cambios en Canarias, área mediterránea y tercio sur peninsular. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y zonas del sudoeste.

Más niebla

Por la mañana, se esperan bancos de niebla en los tercios norte y este peninsulares y Baleares, más persistentes en el Cantábrico al paso del frente y posibles brumas costeras en Alborán y calima ligera alta en Canarias.

En cuanto al viento, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, así como componentes este y sur en zonas altas. Así, se espera nordeste en litorales del sudeste peninsular, levante rolando a norte en Alborán y levante con intervalos de fuerte en el Estrecho. En el Cantábrico y norte en Galicia, se prevé noroeste con intervalos de fuerte en Rías Baixas. En el resto de la Península, vientos flojos, predominando las componentes este y sur en Baleares y tercio oriental peninsular, y la oeste en el resto, arreciando la componente norte en el norte peninsular al final.