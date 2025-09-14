Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga

El tiempo en Málaga lleva un fin de semana algo cambiante. Tras el terral que se vivió ayer en parte de la provincia, esta mañana ... el cielo ha amanecido con un pequeño episodio de taró que ha podido verse desde diferentes puntos de la capital. Por si fueran pocos fenómenos, para este domingo se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas.

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este domingo intervalos de nubes bajas en el litoral, con brumas o bancos de niebla. las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; y las máximas irán en descenso, localmente sin cambios en el interior y el litoral occidental.

Migue Fernández

Las temperaturas máximas en la provincia se registrarán en la comarca de Antequera, donde se alcanzarán los 34 grados, mientras que en la capital se esperan máximas de 29 grados.

La situación de Málaga será bien diferente a la del resto de Andalucía, donde se esperan nuevos episodios de calor que incluso obligará a activar avisos amarillos en s Cádiz, Córdoba y Granada. En la zona del Guadalquivir el mercurio llegará hasta los 36/38ºC.

La Península atravesará este domingo una jornada marcada por la estabilidad y temperaturas en ascenso, si bien Cataluña y la Comunidad Valenciana activarán alertas en la madrugada por lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).