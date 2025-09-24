Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daños en el espaldón del dique de Levante, que se están reparando por fases. SALVADOR SALAS

La reforma del espaldón dañado del dique de Levante de Málaga inicia una nueva fase

La Autoridad Portuaria aprueba el presupuesto para rehabilitar el tercer tramo de la estructura defensiva del morro

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:23

El espaldón del dique de Levante está muy deteriorado, y su reparación es tan costosa que la Autoridad Portuaria ha tenido que acometer las obras ... por fases. Ya se han ejecutado la primera y la segunda, en la zona de resguardo del puerto deportivo del Club Mediterráneo. En las próximas semanas comenzará el tercer tramo, que ya avanzará hacia el lateral contrario, donde está el área de máxima seguridad, en la que amarran muchos de los barcos de guerra que hacen escala en la ciudad.

