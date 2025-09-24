La reforma del espaldón dañado del dique de Levante de Málaga inicia una nueva fase

El espaldón del dique de Levante está muy deteriorado, y su reparación es tan costosa que la Autoridad Portuaria ha tenido que acometer las obras ... por fases. Ya se han ejecutado la primera y la segunda, en la zona de resguardo del puerto deportivo del Club Mediterráneo. En las próximas semanas comenzará el tercer tramo, que ya avanzará hacia el lateral contrario, donde está el área de máxima seguridad, en la que amarran muchos de los barcos de guerra que hacen escala en la ciudad.

El consejo de administración, celebrado hoy, ha aprobado el concurso para contratar el tercer paquete de obras del proyecto de refuerzo estructural, con un presupuesto base de casi tres millones de euros, y un plazo de ejecución de seis meses. «Esta intervención permitirá mejorar la seguridad y la operatividad del puerto, para garantiza la protección frente a temporales y reforzar las condiciones de abrigo para el tráfico marítimo», indican fuentes de este organismo.

Agencia Tributaria

En otro orden de cosas, tal y como informó SUR ayer, en esta reunión se ha aprobado la licitación de las obras del proyecto del nuevo edificio de la Aduana, por acuerdo con la Agencia Tributaria (AEAT) en el puerto. Para este proyecto se ha previsto una inversión de casi 10 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Más allá de su importancia, al dotar al recinto portuario de unas oficinas modernas para estos servicios, esta iniciativa es la clave para desbloquear la implantación de un complejo de oficinas y aparcamientos en el Muelle Heredia, que ampliará la oferta de servicios administrativos y extenderá el barrio del Soho hacia el mar.

Sin salir del ámbito institucional, la Autoridad Portuaria va a comprar una serie de módulos prefabricados, que se instalarán en la margen izquierda del río Guadalmedina. Con un coste de unos 152.000 euros, estos se destinarán a oficinas y almacenes de organismos oficiales que desarrollan su labor en el entorno portuario, para reforzar su capacidad operativa y administrativa.

El consejo también ha aprobado la contratación del servicio de dirección facultativa de las obras del nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF), que se ubicará en una parcela al fondo del muelle 6. Este proyecto, con un plazo de ejecución de 18 meses, dotará al puerto de unas instalaciones modernas y adaptadas a las normativas europeas para la inspección y control de mercancías procedentes de terceros países.

Por último, en el ámbito de los megayates, en el muelle uno, se ha autorizado la instalación de dos empresas especializadas en servicios para megayates en la concesión gestionada por IGY. Así, se han incorporado Astilleros de Mallorca S.A., dedicada a la reparación y mantenimiento de embarcaciones. Y Evolution Yachts S.L., consignataria de buques con amplia experiencia en el sector.

«Estas incorporaciones refuerzan la capacidad para atender las necesidades técnicas y logísticas de un segmento en auge, y contribuyen a posicionar a Málaga como destino de referencia para la náutica de alto nivel en el Mediterráneo», indican desde la Autoridad Portuaria.