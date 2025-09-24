El puerto permitirá que los barcos se 'enchufen' al muelle y dejen de contaminar en Málaga

Cuando amarren en el puerto de Málaga, los barcos, con independencia de su eslora o de su función (cruceros, mercancías, ferrys, etc) se podrán 'enchufar' ... a los muelles y apagar sus máquinas, con lo que se ahorrarán muchas toneladas de combustible y de emisiones. Es lo que se denomina 'Onshore Power Supply' (OPS), que es el sistema que permite que los buques atracados puedan conectarse a la red eléctrica local, y que estará operativo en Málaga en el horizonte de 2028.

La Autoridad Portuaria ha abierto hoy el plazo del concurso para construir una nueva subestación eléctrica, que está prevista en el entorno de la desembocadura del Guadalmedina, cerca de la estación de bombeo de aguas residuales de Emasa; en una posición central de la rada malagueña.

Según consta en los pliegos, el contrato mixto se hará en la modalidad «llave en mano» y por tanto, incluirá la redacción del proyecto de ejecución, ingeniería, dirección facultativa, fabricación, montaje, puesta en marcha y legalización ante Endesa y Red Eléctrica. Ese factor es, precisamente, el que justifica el elevado valor estimado del contrato, de más de casi 12,16 millones de euros; así como el largo plazo de ejecución previsto, de 25 meses.

2028 es el año en el que está previsto que pueda entrar en servicio la nueva subestación eléctrica del puerto, que permitirá a los barcos apagar sus máquinas auxiliares mientras estén amarrados.

Cuando esté operativa, los buques que lleguen a los muelles de la capital podrán desconectar sus motores auxiliares, para conectarse al suministro eléctrico de buques desde tierra (denominado 'cold ironing'). Estos sistemas deben ser además muy versátiles, para poder suministrar al mayor número de barcos posibles, en tránsito desde todos los puntos del planeta.

Alta demanda eléctrica

Además, la nueva subestación tendrá que dar electricidad a las empresas, instalaciones fijas actuales y futuras que se prevén implantar en los muelles en los próximos años, como es el espacio de oficinas previsto en el Muelle Heredia y el puerto deportivo de San Andrés, entre otros.

Por tanto, la central deberá estar dimensionada para una potencia muy elevada, de hasta 70 megavatios, aunque solo se equipará inicialmente con la potencia generada disponible en ese momento por parte de la compañía distribuidora. Esta ya ha autorizado el punto de conexión y ha comenzado los trabajos para proporcionar la potencia necesaria para empezar a operar en algunos atraques, con una potencia de 25 megavatios, a suministrar en 66 kilovoltio (kV).

El presidente del Puerto, Carlos Rubio, puso de relieve en una reciente presentación que medidas como esta, y otras destinadas a la digitalización de los procesos, son vitales para seguir en el mercado mundial del tráfico marítimo, ante la creciente competencia del norte de Marruecos, con Tánger Med a plena carga, y la nueva rada de Nador Ouest que entrará en servicio a finales de este mismo año. Ambos están equipados con la última tecnología. «Tenemos que seguir el paso para ser competitivos», advirtió.