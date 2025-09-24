Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muelle Heredia, donde están previstas el complejo de oficinas y la Aduana. SALVADOR SALAS

El puerto permitirá que los barcos se 'enchufen' al muelle y dejen de contaminar en Málaga

La Autoridad Portuaria licita por 12 millones la construcción de una subestación eléctrica que irá junto a la desembocadura del Guadalmedina

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:20

Cuando amarren en el puerto de Málaga, los barcos, con independencia de su eslora o de su función (cruceros, mercancías, ferrys, etc) se podrán 'enchufar' ... a los muelles y apagar sus máquinas, con lo que se ahorrarán muchas toneladas de combustible y de emisiones. Es lo que se denomina 'Onshore Power Supply' (OPS), que es el sistema que permite que los buques atracados puedan conectarse a la red eléctrica local, y que estará operativo en Málaga en el horizonte de 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

