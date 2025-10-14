El Puerto de Málaga enviará al Estado el proyecto de la Torre a finales de este año

Tras varios meses sin apenas noticias, más allá de algún rifirrafe entre el equipo de gobierno y la oposición en el Ayuntamiento, el presidente de ... la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, aclara la situación actual del proyecto de la Torre del Puerto.

El nuevo proyecto del hotel de lujo (entre otros usos) previsto en la plataforma del morro de Levante, firmado por el equipo del premio Pritzker británico David Chipperfield, entró el 6 de marzo en el registro telemático del organismo portuario.

Los promotores (el grupo hotelero Hesperia junto con el fondo catarí Al Alfia) cumplieron de este modo el compromiso adquirido con este organismo de presentar el plan urbanístico y económico completo. Aunque se reservaron la imagen de la fachada, al menos hasta que el edificio reciba el visto bueno por parte de la Autoridad Portuaria.

Algunas semanas después, los técnicos del ente comenzaron con el estudio de los documentos, y en esa labor continúan, según aclara Carlos Rubio: «Lo están estudiando los ingenieros del departamento de Infraestructuras, y también el de finanzas, para conocer la propuesta económica».

Proyecto a Puertos del Estado

«Se está estudiando para ver si encaja con los parámetros autorizados en esta zona y con la autorización medioambiental», añade el presidente. Si se informa de manera positiva, el objetivo es que antes de final de año el proyecto completo junto con la valoración del Puerto, se enviará a Puertos del Estado.

El Gobierno central tomará las riendas del proyecto a final de año tras la evaluación de la Autoridad Portuaria de Málaga

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, tendrá que hacer su valoración propia, y «si el informe es favorable lo único que quedaría es la autorización del Consejo de Ministros». Desde ese momento, los plazos ya dependerán del Ministerio, pues desde ese momento Rubio recalca que la iniciativa «sale del ámbito de la Autoridad Portuaria de Málaga».

En este punto, el dirigente marítimo recoge lo que comentó el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el foro organizado por SUR en Málaga el pasado julio. Y es que existen dos recursos Contencioso-Administrativos presentados contra la planificación urbanística del Plan Especial. Por tanto, el Consejo de Ministros no tratará este asunto hasta que los recursos se resuelvan. Por tanto, el avance de la Torre del Puerto sigue supeditada al resultado de los tribunales.