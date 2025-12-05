Polémica por la reordenación del tráfico en la zona de Comisaría: PSOE y Con Málaga piden su paralización

El Ayuntamiento de Málaga está inmerso en un plan para reordenar uno de los puntos calientes del tráfico urbano: la plaza de Manuel Azaña, en ... el entorno de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Se trata de eliminar algunos giros y de mejorar las confluencias y viales. Se da la circunstancia de, además, la Junta de Andalucía está terminando la obra del carril bus-VAO de entrada a Málaga por la A-357. La oposición municipal ha anunciado este viernes mociones para debatir el asunto en pleno.

Así, el PSOE ha exigido paralizar la reordenación viaria. Critica al Área de Movilidad, a la que acusa de improvisación y de falta de participación vecinal.

El portavoz del PSOE conversa con vecinos de la zona.

Los socialistas alertan de que estos cambios afectarán a siete barriadas: Los Corazones, El Carmen, Portada Alta, Tiro de Pichón, Carranque, Santa Cristina y Cuatro de Diciembre.

El portavoz del PSOE en la Casona del Parque, Daniel Pérez, ha manifestado: «Esta zona es un punto crítico y un punto negro de la movilidad en Málaga. La propuesta municipal puede empeorar gravemente la circulación y la calidad de vida en los barrios. El Ayuntamiento no dispone de informes de estrés de circulación. No se trata de un proyecto piloto, sino de una actuación en firme que puede provocar colapsos en todo el distrito».

«No se puede rediseñar la movilidad de un distrito entero basándose únicamente en una simulación digital de una plaza», ha incidido.

Vecinos

Por parte del movimiento vecinal, José María Nieto, representante de la asociación Corazones del Carmen, ha explicado que la propuesta presentada inicialmente como piloto ha pasado a convertirse en obra definitiva sin ningún estudio previo: «Gran parte del tráfico se desviaría hacia la rotonda de Barbarela, ya saturada, lo que generaría más ruido, contaminación y problemas también en la zona de El Ángel y en Carranque. Solo pedimos una cosa sencilla, que no se ejecute nada sin un estudio serio de afectación y sin escuchar a todas las asociaciones del entorno».

Con Málaga

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, también ha anunciado una iniciativa. Y ha recordado factores añadidos al tráfico en la zona como será la implantación del proyecto CaixaForum. La coalición de izquierdas ha subrayado el impacto sobre las líneas de la EMT y los residentes en las barriadas del entorno.

La viceportavoz de Con Málaga junto al técnico David Arrabalí.

En la moción piden paralizar la propuesta de reordenación del tráfico y el transporte público y una decena de acuerdos más. Entre ellos, realizar planes de movilidad interna en el distrito; simulaciones de movilidad; participación vecinal; medidas correctoras contra la contaminación y el ruido; estudios de aparcamiento, o refuerzos de los autobuses urbanos.

«Hay que evitar que se produzca una ratonera en los barrios», ha aseverado la edil, viceportavoz de la formación.