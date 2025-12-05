Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de la Comisaría, en la plaza Manuel Azaña. SUR

Polémica por la reordenación del tráfico en la zona de Comisaría: PSOE y Con Málaga piden su paralización

Movilidad estudia mover las paradas de la EMT o eliminar giros en una zona en la que irá en el futuro el CaixaForum y en la que la Junta está terminando la obra del carril bus-VAO de entrada a Málaga por la A-357

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga está inmerso en un plan para reordenar uno de los puntos calientes del tráfico urbano: la plaza de Manuel Azaña, en ... el entorno de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Se trata de eliminar algunos giros y de mejorar las confluencias y viales. Se da la circunstancia de, además, la Junta de Andalucía está terminando la obra del carril bus-VAO de entrada a Málaga por la A-357. La oposición municipal ha anunciado este viernes mociones para debatir el asunto en pleno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polémica por la reordenación del tráfico en la zona de Comisaría: PSOE y Con Málaga piden su paralización

Polémica por la reordenación del tráfico en la zona de Comisaría: PSOE y Con Málaga piden su paralización