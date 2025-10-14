La obra del bus-VAO de entrada a Málaga superan el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?

Los trabajos para ampliar el acceso a Málaga por la A-357, Autovía del Guadalhorce, desde la Universidad, encaran su recta final. De hecho, ya ... se han instalado los paneles indicativos de carril bus-VAO. Es una obra complicada porque debe realizarse de noche para evitar afecciones a esta arteria utilizada cada día por más de 74.000 conductores. La prolongación de la capital por el Oeste y el éxodo de muchos malagueños hacia el interior provincial por mor del problema de la vivienda exige intervenciones en esta vía. En este contexto, la Consejería de Fomento de la Junta, además de esta actuación, tiene en marcha la conversión en autovía del tramo Casapalma-Cerralba, en fase de concurso.

8,5 millones de inversión

«Estamos haciendo barrera de hormigón, terminando el caz [sistema de drenaje para el agua], pantalla antirruido, colocando los báculos de iluminación, preparando el tablero de la última estructura y preparando para la última campaña de aglomerado que empieza el día 13», señalan fuentes técnicas a SUR, que cifran en un 80% el grado de ejecución de los trabajos.

Restricciones del carril VAO

¿Quiénes podrán emplear este carril en unos meses? Los coches con dos o más ocupantes, incluyendo al conductor. Y los de uno solo si tienen etiqueta ambiental CERO. También las personas con movilidad reducida, emergencias y servicios públicos. Las motocicletas, también. Y, por supuesto, el transporte público (buses y taxis). No pueden circular ni los vehículos con remolque ni los ciclomotores.

Ampliar Vista de las obras, que amplían la calzada por dentro. Salvador Salas

El cronograma va con un cierto retraso entendible por lo complejo de trabajar en horario nocturno. En esa franja hubo que llevar a cabo hitos como la colocación de las vías sobre la MA-20, la Ronda Oeste, para ampliar el tablero y el viaducto. Hubo que cortar tres noches la ronda Oeste.

Los trabajos y la redacción técnica del proyecto se adjudicaron a Sando por 8,5 millones de euros. El objetivo no es otro que el de fomentar el transporte público y reducir los atascos en uno de los puntos de mayor tráfico de la ciudad.

Ampliación de la Calzada

Es una obra, además que se realiza fundamentalmente recreciendo la calzada por su interior, por lo que el mayor esfuerzo se centra en los pasos singulares. La zona de acopio se sitúa en el espacio junto al acceso a la MA-20.

Las obras implican la ampliación de la calzada de dos a tres carriles en sentido hacia la capital para una plataforma BUS-VAO de 2,3 kilómetros entre la glorieta de acceso al Hospital Clínico y la Universidad hasta su prolongación en la entrada de la ciudad coincidiendo con la intersección con la avenida Juan XXIII, en el semáforo de la Comisaría.

La Junta tiene en fase de concurso otro proyecto de carril bus-VAO en el marco de la mejora de la mejora de los accesos a Alhaurín de la Torre, que van a ser desdoblados. Hablamos de la A-404. La actuación está presupuestada en 10 millones de euros. Anteriormente, el Gobierno andaluz también puso en servicio el carril reservado en los accesos al Parque Tecnológico. En el futuro habrá que enlazar este vial con el que se construye actualmente.