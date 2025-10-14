Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los trabajos, con los nuevos carteles ya instalados. Salvador Salas

La obra del bus-VAO de entrada a Málaga superan el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?

La inversión supera los 8,5 millones de euros y los trabajos se siguen haciendo de noche. La Junta también tiene en fase de concurso la ampliación de la autovía entre Casapalma y Cerralba

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 14 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Los trabajos para ampliar el acceso a Málaga por la A-357, Autovía del Guadalhorce, desde la Universidad, encaran su recta final. De hecho, ya ... se han instalado los paneles indicativos de carril bus-VAO. Es una obra complicada porque debe realizarse de noche para evitar afecciones a esta arteria utilizada cada día por más de 74.000 conductores. La prolongación de la capital por el Oeste y el éxodo de muchos malagueños hacia el interior provincial por mor del problema de la vivienda exige intervenciones en esta vía. En este contexto, la Consejería de Fomento de la Junta, además de esta actuación, tiene en marcha la conversión en autovía del tramo Casapalma-Cerralba, en fase de concurso.

