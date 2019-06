La plataforma por los Baños del Carmen pide celeridad a la Junta en la resolución de Nereo Instalaciones de Astilleros Nereo en Pedregalejo. / SUR Vecinos de Pedregalejo protestan por el nuevo retraso que una sentencia va a suponer para la recuperación de los terrenos públicos IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 13 junio 2019, 00:43

La Plataforma Ciudadana en Defensa de los Baños del Carmen, que está integrada por vecinos de Pedregalejo, ecologistas y profesionales implicados en la protección de este entorno, reclaman a la Delegación de Cultura de la Junta que trabaje con la «máxima celeridad» para aclarar la situación del astillero Nereo. Como informó SUR en su edición de ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a los propietarios de las instalaciones y ordena al Gobierno andaluz que inicie un expediente para actualizar el nivel de protección de la actividad de la carpintería de ribera que se lleva a cabo en esta factoría de Pedregalejo.

Responsables de la plataforma se dirigieron ayer a este periódico para protestar por lo que entienden que supondrá «un nuevo retraso» para la largamente demandada recuperación de los terrenos públicos y, en especial, para la conexión entre el paseo marítimo y el parque previsto en el solar del antiguo 'camping' junto al balneario. «Pedimos celeridad y claridad a la Junta, no estamos en contra del astillero, pero no queremos que se vuelva a entorpecer el desarrollo del parque que queremos los vecinos por una concesión que está caducada», explicó un portavoz del colectivo. Al respecto, otro de los integrantes comentó que, en realidad, la actividad de la carpintería de ribera, que se desarrolla en esta y en otras instalaciones de la playa de Pedregalejo, ya está protegida en dicho ámbito, pero no el inmueble específico del astillero, que es lo que ahora es necesario aclarar.

Por ello, reiteraron la petición a la Consejería de Cultura para que emita «lo antes posible» la resolución, y no agote en ningún caso el plazo máximo posible, de hasta dos años. La plataforma reclama que este escollo no suponga un nuevo frenazo a los planes de Costas y el Ayuntamiento de acometer el PlanEspecial de los Baños del Carmen.