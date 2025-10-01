Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Salas

Paco de la Torre se sale del guión en Greencities y afirma que «una ciudad sería insostenible si no es capaz de ofrecer viviendas adecuadas»

Éxito de convocatoria en el foro que impulsa el Ayuntamiento de Málaga, que cuenta este año con 200 empresas, un centenar de ciudades y 45 alcaldes presentes en su inauguración en el Palacio de Ferias

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:43

Con los alrededores del Palacio de Ferias donde se desmonta aún la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga, se ha inaugurado este ... mediodía el foro Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, que impulsa el Ayuntamiento de Málaga, que viene a mostrar los avances y a crear alianzas para mejorar las ciudades en materia de sostenibilidad, tecnología, movilidad cero fundamentalmente. En la inauguración, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se salía por tanto del guión estricto del encuentro y daba cuenta de que uno de los problemas que más le preocupan de las ciudades es el de la vivienda, indicando que «una ciudad sería insostenible si no fuese capaz de ofrecer las viviendas adecuadas», o «que una ciudad no es sostenible si no es capaz de ofrecer empleo adecuado o acceso a la vivienda», como ha puntualizado.

