Paco de la Torre se sale del guión en Greencities y afirma que «una ciudad sería insostenible si no es capaz de ofrecer viviendas adecuadas»

Con los alrededores del Palacio de Ferias donde se desmonta aún la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga, se ha inaugurado este ... mediodía el foro Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, que impulsa el Ayuntamiento de Málaga, que viene a mostrar los avances y a crear alianzas para mejorar las ciudades en materia de sostenibilidad, tecnología, movilidad cero fundamentalmente. En la inauguración, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se salía por tanto del guión estricto del encuentro y daba cuenta de que uno de los problemas que más le preocupan de las ciudades es el de la vivienda, indicando que «una ciudad sería insostenible si no fuese capaz de ofrecer las viviendas adecuadas», o «que una ciudad no es sostenible si no es capaz de ofrecer empleo adecuado o acceso a la vivienda», como ha puntualizado.

En esta línea, y agradeciendo a José Luis Martínez Almeida su presencia como alcalde de Madrid, la ciudad invitada a este foro, ha explicado que las urbes tienen muchos retos, y que precisamente las españolas son la que menos financiación tienen de toda Europa para hacer inversiones sostenibles como, por ejemplo, los autobuses eléctricos (de los que Málaga acaba de librar una partida económica para adquirir una veintena híbridos y eléctricos, con los que su flota ya tiene un 30% de vehículos sostenibles), de los que ha indicado que la UE ha hecho una aportación económica. También ha dirigido su mirada al viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz, para indicarle la importancia que tiene en una ciudad la ayuda de la Junta de Andalucía. «España tiene los municipios con menos capacidad inversora de Europa», le decía.

«España tiene los municipios con menos capacidad inversora de Europa» Paco de la Torre

De la Torre explicaba que los retos de las ciudades sostenibles son inmensos, entre ellos la mejora del transporte público, la eficiencia energética, así como que Andalucía necesita más potencia eléctrica para acometer grandes proyectos que están parados, y ahí miraba a Rafael Sánchez, director general de Endesa para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, y presidente del comité organizador de Greencities. El regidor ha ido haciendo repaso y poniendo en un brete a algunos de los asistentes a la inauguración del evento, al tiempo que ha recordado la importancia que tiene la educación para la mejora de la vida de los ciudadanos y de las ciudades.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmaba convencido que España puede sentirse orgullosa de los avances de las ciudades en los últimos 50 años, «imaginemos las ciudades y pueblos en los años 80 y ahora, en 2025», lo que ha dicho que ha sido posible por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad, y que es esencial para los municipios «tener el paso corto y la mirada larga» para solventar los problemas acuciantes, pero también para mejorar la sostenibilidad, la transformación digital o el aumento del bienestar en las ciudades. «La responsabilidad de todo alcalde o alcadesa es estar cercanos a nuestros ciudadanos», puntualizó.

El viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz, ha contando los esfuerzos que está haciendo la Junta para propiciar el reto de que en los próximos cinco años puedan construirse 20.000 viviendas, el trabajo que se hace para mejorar el metro en varias ciudades o el tren de la bahía de Cádiz. El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha incido en la importancia de la formación y en dos proyectos punteros que está realizando la UMA como son la creación de un plan ambicioso de paneles fotovoltaicos así como la reutilización de aguas regeneradas de Emasa en las zonas verdes de la instalación universitaria.

El proyecto de la Junta. 'Málaga no caduca'

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que el ente supramunicipal trabaja junto al Ayuntamiento de Málaga y la Junta para crear plantas de cogeneración que se alimenten de los residuos para que éstos se puedan regenerar, proyectos de reforestación y viveros, así como 'Málaga no caduca', que supondría dar salida a los alimentos que no va a a poder consumir el sector turístico y repartirlos a más de 40.000 familias en riesgo de exclusión, entre otros proyectos como usar la IA en el turismo para hipersonalizar la visita de los turistas a la provincia, 14 millones de visitantes en un año, según afirmó Salado.

Rafael Sánchez, que daba el pistoletazo de salida al acto inaugural, daba cuenta del éxito del encuentro, que vuelve a situar a Málaga en el centro de la conversación y la evaluación de las ciudades sostenibles. De esta forma, explicaba que que hay representados en este foro en el Palacio de Ferias de Málaga, un centenar de ciudades, 200 empresas, y 24 alcaldes presentes, lo que ha considerado vital porque es «necesario ese puente de conexión entre el sector público y privado; algunos hablan de colaboración, yo hablo de alianza» para el avance de las ciudades. El director territorial de Telefónica Sur de España, Joaquín Segovia, indicaba que si se aplican la tecnología digital se puede ahorrar un 15-20% de emisiones nocivas al medio ambiente desde sectores como el transporte, la industria y el turismo.

Por su parte, el presidente de la comisión Smart Cities de Ametic, Adolfo Borrero, ha puesto sobre la mesa el Pacto del Océano, de la UE, que librará 1.000 millones de euros en tecnología, «y hay que ir a por él», como dijo con ímpetu. El presidente de RECI, José de la Uz, ha incidido en la importancia de que las ciudades tengan puntos de encuentro, y en que España es líder desde hace dos décadas en la era de las ciudades inteligentes.