Durante el paseo por la exposición del Foro Greencities, Martínez-Almeida, De la Torre, y el gerente de la EMT, Miguel Ruiz. Salvador Salas

Martínez-Almeida: «De mayor quiero ser como Paco de la Torre»

El alcalde de Madrid bromea con su homólogo en el Foro Greencities, donde la capital de España es la ciudad invitada, y señala que desde que tomó posesión en 2019 ser como De la Torre es su objetivo

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:24

El mayor guiño del día, de la jornada inaugural del Foro Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, fue el que le dedicó el alcalde de Madrid, ... José Luis Martínez-Almeida a su homólogo de Málaga: «Desde que tomé posesión en junio de 2019 lo dije, »de mayor quiero ser como Paco de la Torre« y poco a poco quiero acercarme a su sapiencia, frase que provocó las risas de los asistentes y la sonrisa cómplice del alcalde de Málaga. Fue más allá y subrayó que De la Torre es una referencia en los grandes debates que tienen los ayuntamientos en transformación, medio ambiente y emprendimiento.

