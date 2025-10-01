Martínez-Almeida: «De mayor quiero ser como Paco de la Torre»

El mayor guiño del día, de la jornada inaugural del Foro Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, fue el que le dedicó el alcalde de Madrid, ... José Luis Martínez-Almeida a su homólogo de Málaga: «Desde que tomé posesión en junio de 2019 lo dije, »de mayor quiero ser como Paco de la Torre« y poco a poco quiero acercarme a su sapiencia, frase que provocó las risas de los asistentes y la sonrisa cómplice del alcalde de Málaga. Fue más allá y subrayó que De la Torre es una referencia en los grandes debates que tienen los ayuntamientos en transformación, medio ambiente y emprendimiento.

Francis Salado: «Ya me gustaría a mí ser Francisco de la Torre»

Indicó el regidor de Madrid que las ciudades tienen que tener una vocación de aprendizaje mutuo para ser capaces de darles el mejor futuro a la sociedad, como firmó durante el pistoletazo de salida del Foro Greencities, en el que también intervino el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que intervino justo cuando persentaban al alcalde de Málaga, pero en realidad le tocaba a él. Así que bromeaba de la siguiente manera: «No soy Francisco de la Torre, ya me gustaría a a mí ser Francisco de la Torre». Una frase enigmática donde las haya porque puede deberse a que le gustaría ser como De la Torre, e incluso, entre bastidores, se decía que a lo mejor quiere ser el alcalde de Málaga para ser De la Torre. Lo cierto es que el presidente de la Diputación no profundizó más en este aspecto y no sació la curiosidad de algunos asistentes.

Como dicen que no hay dos, sin tres el presidente de la Comisión Smart Cities de Ametic (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación), Adolfo Borrero, empezó su intervención diciendo que el alcalde de Málaga es su alcalde, «a pesar de ser sevillano, yo digo que es mi alcalde». Así que en la sesión inaugural se ve que De la Torre fue el que se llevó todos los cumplidos con eso de que era el anfitrión.