La oposición, sobre el anuncio de De la Torre: «Es un fraude que se presente a las elecciones para no acabar el mandato»

La Casona se ha puesto en modo futurible, y tanto el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, este lunes en el Foro SUR, como ... la oposición, PSOE, Vox y Con Málaga, han empezado hacer cábalas de lo que pasará dentro de dos años escasos, es decir cuando sean las próximas elecciones municipales, en mayo de 2027.

Era el regidor el que abría este lunes la caja de Pandora para contestar al director de SUR, Manolo Castillo, que le preguntaba por su futuro político, una cuestión que interesa muy mucho a los malagueños porque el alcalde de Málaga ha cumplido 25 años de mandato municipal, el más longevo de la democracia en la capital por goleada, y tiene en su haber 82 años. De la Torre se sinceraba y hacía la siguiente declaración, que algunas veces habían comentado los populares entre bambalinas, pero que era la primera vez que se hacía pública: «Si me siento útil, si me puedo sentir animado, esta próxima vez será difícil que esté los cuatro años«. Esta frase ya deja claro que su próximo mandato, en el caso de presentarse, no lo agotará.

Esta declaración engarzaba con todo el background anterior del propio alcalde afirmando que su sucesor debe estar ya en la lista municipal del PP, es decir ser su número dos. El encuentro en el AC Málaga Palacio tenía su morbo, sin duda, porque en primera fila estaba sentada la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, a la que, entre bambalinas sitúan como su sucesora natural. De hecho, entre bromas, en el propio encuentro algún popular indicaba que podía ser la 'sucesora designada', pese a que ella lo negara tácitamente en una entrevista el pasado domingo en diario SUR.

También se encontraba en el acto la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, que otros muchos sitúan también en la rampa de salida, aunque ella, al igual que España, se escudan en que queda De la Torre para rato.

¿Qué opina la oposición?

Pero una cosa son los de dentro, los populares, y otra son los de fuera, la oposición. Mientras que los concejales del equipo de gobierno del PP han visto con naturalidad las declaraciones de De la Torre sobre el hecho de que pudiera o no acabar el próximo mandato en el caso de decidir presentarse y ganarlo –tengan en cuenta que el alcalde es su jefe–, la oposición, sin embargo, ha puesto el grito en el cielo.

Tanto el portavoz socialista, Dani Pérez, como el líder de Vox, Antonio Alcázar, han afirmado este martes que es «un fraude» que se presente a la Alcaldía en 2027 y ya tenga en mente que no vaya a acabar el mandato. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, le pedía que fuera honesto y no se presentara porque entendía que esto es una falta de respeto a la ciudadanía.

Pese a todo, llama la atención que todos los portavoces de los partidos municipales dejan entrever, a decir por sus declaraciones, que si De la

Torre se presenta volvería a ganar las elecciones. Dani Pérez afirma que el próximo alcalde o alcaldesa será socialista, pero suena más a propaganda de partido que otra cosa. Lo cierto es que hasta la fecha, De la Torre ha sido un candidato imbatible, y en las últimas elecciones de 2023 ganó por goleada, 17 concejales frente a 31 (la mayoría absoluta es 16).

El portavoz socialista, Dani Pérez, P. R. Q.

Dani Pérez: «A De la Torre la edad le lastra, ya tiene 82 años»

El portavoz socialista, Dani Pérez, que el lunes asistía al Foro SUR, afirmaba que es «un fraude porque cuando uno se presenta a las elecciones se presenta con un compromiso de cuatro años, y por tanto, si Paco de la Torre, está diciendo que está pensando presentarse y a mitad de la legislatura irse para eso que no se presente. La ciudadanía le va a penalizar si finalmente decide presentarse».

En estas línea, añadía que lo que hizo el alcalde de Málaga «fue decir algo que todos vemos, que la edad le lastra ya, tiene una edad avanzada, 82, y lo que dijo de que no sabe si se va a presentar o no, que está dudando, que lleva o no lleva diez días sin nadar, lo que pone de manifiesto es que cuando se llega a una edad todo cuesta más trabajo».

Como el Pisuerga pasaba por Valladolid, tocaba preguntarle también a Dani Pérez si él sigue pensando en que se va a presentar a las primarias del PSOE para repetir por tercera vez como cabeza de cartel, como afirmó a esta sección antes del verano. En este caso, el portavoz socialista era más comedido y explicaba que ilusión no le falta, pero que es un tema que debe dirimir la militancia socialista.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar. P. R. Q,

Antonio Alcázar: «Sería una estafa a sus votantes»

Para el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, el asunto es el siguiente: «Nosotros creemos que si el alcalde llegara al año o al año y medio de salir en la próxima legislatura como alcalde y lo dejara, esto sería un fraude electoral y una estafa a sus votantes, los que han puesto la confianza en él para que lidere otros cuatro años de legislatura. Más allá de que haya detrás un equipo del PP, como los tenemos todos los grupos municipales, pero siempre lidera una persona, en este caso con mayor protagonismo e importancia como es Paco de la Torre. Todos sabemos que su figura es diferente por el tiempo que lleva; hay que reconocer que la ciudad ha avanzado pese a que en los últimos años nos encontramos con un modelo caduco».

Nico Sguiglia: «Lo más honesto sería que no se presentase»

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, estuvo curiosamente muy atento a estas declaraciones y fue el primero en reaccionar. «Si el señor De la Torre ya reconoce que no puede comprometerse a culminar un mandato completo, lo más honesto sería no presentarse. Presentarse sólo para estar uno o dos años y dejar el relevo a otro candidato sería, en nuestra opinión, una falta de respeto a la ciudadanía», reseñó.

Para el líder de Con Málaga, estas declaraciones evidencian no sólo «el desgaste personal del regidor, sino también el agotamiento del Partido Popular en Málaga». A su juicio, esto demuestra que «el PP no tiene alternativa» a De la Torre.