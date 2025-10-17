Las obras del metro en la calle Hilera de Málaga serán más caras

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha aceptado un modificado del presupuesto del tramo 1 de la prolongación del metro hasta el ... hospital Civil y el futuro Hospital Regional de Málaga.

La resolución lleva por título: «Modificación primera del contrato de obras de construcción de la infraestructura y urbanización de la prolongación soterrada de la línea 2 del metro de Málaga al Hospital civil. Tramo: Guadalmedina-Hilera». Según esta, el importe neto de la modificación (impuestos aparte) será de 6,79 millones; lo que, con el IVA incluido, hace un total de casi 8,22 millones.

El encarecimiento no afecta a los plazos

Por tanto, una vez que se ha dado por bueno este sobrecoste, el tramo 1 tendrá un presupuesto cercano a los 53,2 millones. «Este incremento ha obedecido al mayor alcance de los servicios afectados y de la intervención de arqueología; así como a una complejidad constructiva sobrevenida», al haberse encontrado un material de mayor dureza en la ejecución de las pantallas del túnel, según informan fuentes de la Consejería de Fomento.

Sin embargo, desde la Junta destacan que esta modificación, que supone un porcentaje del 18,29% respecto al precio inicial, no supondrá un aumento del plazo para la ejecución de los trabajos. Por tanto, el tramo del metro de Málaga entre Guadalmedina e Hilera se tendrá que acometer en los 36 meses que se fijaron inicialmente, a contar desde enero de 2024. Hasta el momento, se ha conseguido incluso recortar en algunos meses esta previsión, gracias al buen ritmo de la construcción, a cargo de las constructoras malagueñas Sando y Kerkros.